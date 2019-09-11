Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У небі над Швейцарією помітили "грішного янгола": користувачі мережі розійшлися в думках

12.5т Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео з загадковим об'єктом, який був помічений у небі над швейцарським містом Золотурн і зовні нагадує циліндр. Користувачі мережі тут же взялися висловлювати свої припущення про його походження.

Відповідний ролик розмістили на Youtube-каналі thirdphaseofmoon. Звучали версії, що це куля або зовсім "грішний янгол".

Також у мережі припустили, що сірий "циліндр" – не що інше, як іще один доказ "існування" НЛО.

Новини
У Росії літак із пасажирами зламався у небі: всі деталі НП

"НЛО" над Швейцарією

"НЛО" над Швейцарією

Скріншот відео

Деякі користувачі також відзначили, що у загадкового "гуманоїда" є голова і хвіст.

"Зовні схоже на гуманоїда в плащі", – написав один із коментаторів.

Як пише The Daily Star, інший користувач підтримав цю версію і зазначив, що цей ролик є "сенсацією".

До теперішнього моменту достовірної інформації про те, чим насправді є таємниче "НЛО", поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на один із дворів у Великобританії з неба впала невідома істота з іклами і дзьобом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Швейцарія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
7
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Без паники ! Обычная рука Кремля, гуманоид - практически точное описание его главы !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel