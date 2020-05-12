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12 травня • оновлено в 23:11
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У НАТО зробили гучну заяву про наслідки пандемії COVID-19

1.5т
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НАТО готується до довгострокових наслідків коронавірусу COVID-19 і веде роботу над зміцненням стабільності союзників.

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг під час відеоконференції міністрів оборони ЄС, передає "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що проблеми безпеки не зникли через COVID-19, і потенційні противники будуть намагатися перевірити рішучість НАТО.

Він підкреслив, що "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість нашого населення і боротися з дезінформацією".

Крім нинішніх заходів по боротьбі з коронавірусом Альянс готується до довгострокових наслідків пандемії.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Як писав OBOZREVATEL, в світі на коронавірус захворіли понад 4,3 мільйона чоловік, з яких майже 290 тисяч померли.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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