У НАТО заявили про потужну відповідь на нові ракети Росії

У НАТО інвестували в нову протиповітряну і протиракетну оборону у відповідь на розробку і розгортання Росією нових ракетних систем, в тому числі 9М729 і "Авангард".

З такою заявою 11 лютого виступив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, передає DW. Він зазначив, що вперше в історії НАТО боєготові війська настільки масштабно представлені в східній частині Альянсу.

Йенс Столтенберг rbc.ua

"Ми збільшили готовність наших сил, інвестуємо в нові сучасні можливості, включаючи протиповітряну і протиракетну оборону", – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що саме через розробку ракети 9М729 (за класифікацією НАТО – SSC-8) було припинено дію Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Ракета 9М729 після запуску habr.com

За словами Столтенберга, нові російські ракети – це тільки частина схеми поведінки РФ протягом останніх кількох років. Він уточнив, що йдеться про "значні інвестиції в нові сучасні системи озброєння – як ядерні, так і звичайні".

Самохідна пускова установка ракет 9М729 habr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив потужну підтримку Україні і анонсував зустріч з міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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