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12 лютого • оновлено в 18:39
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У НАТО заявили про потужну відповідь на нові ракети Росії

1.8т
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У НАТО інвестували в нову протиповітряну і протиракетну оборону у відповідь на розробку і розгортання Росією нових ракетних систем, в тому числі 9М729 і "Авангард".

З такою заявою 11 лютого виступив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, передає DW. Він зазначив, що вперше в історії НАТО боєготові війська настільки масштабно представлені в східній частині Альянсу.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

rbc.ua

"Ми збільшили готовність наших сил, інвестуємо в нові сучасні можливості, включаючи протиповітряну і протиракетну оборону", – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що саме через розробку ракети 9М729 (за класифікацією НАТО – SSC-8) було припинено дію Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Ракета 9М729 після запуску

Ракета 9М729 після запуску

habr.com

За словами Столтенберга, нові російські ракети – це тільки частина схеми поведінки РФ протягом останніх кількох років. Він уточнив, що йдеться про "значні інвестиції в нові сучасні системи озброєння – як ядерні, так і звичайні".

Самохідна пускова установка ракет 9М729

Самохідна пускова установка ракет 9М729

habr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив потужну підтримку Україні і анонсував зустріч з міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Бельгія Брюссель
Теги
ракети НАТО
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Феерично мощный ответ, наеbнувшись мощной жопой на ежа.
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семенов Александр
семенов Александр
"Мы создадим, мы ответим...." Вот когда создадите ,тогда и хвастайтесь
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
!?На одном из американских ТВ каналов недавно показали один занятный фильм про Украину под названием «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Фильм показан на канале One America News, пока что ещё не имеющим очень большого охвата. Автором фильма стал Майкл Капуто, бывший советник президента США Дональда Трампа. Сам фильм длится около часа и почти половину времени в нём занимает… Украина. Нет, вы не подумайте, что там вам рассказывают о гордой стране, которая решила вырваться из лап могучего и злобного имперского соседа. Не рассказывают там и о «революции достоинства», когда якобы простые украинские граждане вышли на майдан и снесли опостылевшую коррумпированную власть. Этот фильм совсем не о том, что майдан был красивой и благородной историей, которая привела Украину к свободе и процветанию. В нём – всё совсем наоборот. Говоря одним словом – правда. В фильме говорится о том, как бывшие у власти в США демократы вмешивались во внутреннюю политическую жизнь Украины. В фильме майдан предстаёт не романтичной историей, а кровавым госпереворотом, лидеры которого ради победы пошли даже на расстрел своих сторонников. В фильме много интервью с различными украинскими политическими деятелями Украины, которые так или иначе были замазаны во всей этой истории, а также со снайперами из Грузии, которые расстрел майдана и осуществили. И всё это происходило под кураторством тогдашнего вице-президента США Байдена и с одобрения главы Белого Дома Барака Обамы.ц
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Mega Death
Mega Death
Цимельман Филя, Xoxлы до сих пор верят, что это они самостоятельно майдан замутили. А США их друзья))
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