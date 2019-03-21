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У НАТО приготувалися до розміщення російських ядерних ракет у Європі

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У НАТО приготувалися до збільшення кількості російських ядерних ракет у Європі, а також поклали на Росію відповідальність за те, що РФ поставила під загрозу Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг. Він підкреслив, що НАТО "продовжує уважно вивчати наслідки розміщення російських ракет середньої дальності для нашої безпеки", передає "Інтерфакс".

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"Мета НАТО — зберегти ДРСМД, і у Росії ще є можливість повернутися до дотримання договору", — сказав Столтенберг.

"У той же час ми готуємося жити в світі без ДРСМД і з великою кількістю російських ядерних ракет у Європі", — додав він.

За словами Столтенберга, відповідь на дії Росії буде розроблена колективно, усіма союзниками і буде зваженою та оборонною.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАТО висунули жорстку умову Росії через анексію Криму.

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Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Росія
Тег
НАТО
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