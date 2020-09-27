У Нагірному Карабаху поновились бої, Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в атаці

Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у Нагірному Карабаху поновилися бої.

Міністерство оборони Азербайджану заявило на офіційному сайті, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії "уздовж всієї лінії фронту", а також прикордонні населені пункти з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.

За даними відомства, серед мирного населення є вбиті і поранені, інформація про втрати і поранених уточнюється.

У Міноборони додали, що війська роблять відповідні заходи "з метою припинення цієї провокації супротивника і забезпечення безпеки цивільного населення".

Командування азербайджанської армії прийняло рішення почати контрнаступальну операцію по всьому фронту.

"Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташованих на передній лінії і в глибині оборони противника, знищують їх", – підкреслюється в повідомленні.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян написав у Facebook, що атаку на Нагірний Карабах розпочали військові Азербайджану.

"Армія оборони успішно чинить опір атаці. Ситуація знаходиться в оперативній розробці, інформація буде узагальнюватися і передаватися в міру необхідності", – йдеться в його повідомленні.

Прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян також заявив про обстріл Степанакерта з боку Азербайджану. Він зазначив, що "відповідь буде відповідною".

"Сьогодні рано вранці противник перейшов в активний наступ на всій лінії зіткнення. Обстрілу піддаються і мирні населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт. Ми закликаємо населення сховатися", – зазначив він у Facebook.

Міноборони Азербайджану повідомляє про знищення 12 зенітних комплексів противника. Міноборони Вірменії стверджує, що збиті два вертольоти, три БПЛА, знищені (пошкоджені) три танки, є втрати в живій силі.

Також Міноборони Азербайджану оголосило про введення обмежень на роботу мобільного інтернету з офіційним формулюванням "для запобігання провокацій з боку Вірменії".

Тим часом, Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Баку після ескалації в Нагірному Карабасі військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном тисячі людей провели мітинг на підтримку своєї армії і з вимогою оголошення термінової мобілізації.