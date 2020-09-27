У Нагірному Карабаху поновились бої, Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в атаці
Азербайджан заявив, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції "уздовж всієї лінії фронту"
Прем'єр Вірменії стверджує, що атаку на Нагірний Карабах розпочали військові Азербайджану
Сторони конфлікту повідомили про знищення сил противника
Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у Нагірному Карабаху поновилися бої.
Міністерство оборони Азербайджану заявило на офіційному сайті, що збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії "уздовж всієї лінії фронту", а також прикордонні населені пункти з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.
За даними відомства, серед мирного населення є вбиті і поранені, інформація про втрати і поранених уточнюється.
У Міноборони додали, що війська роблять відповідні заходи "з метою припинення цієї провокації супротивника і забезпечення безпеки цивільного населення".
Командування азербайджанської армії прийняло рішення почати контрнаступальну операцію по всьому фронту.
"Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташованих на передній лінії і в глибині оборони противника, знищують їх", – підкреслюється в повідомленні.
У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян написав у Facebook, що атаку на Нагірний Карабах розпочали військові Азербайджану.
"Армія оборони успішно чинить опір атаці. Ситуація знаходиться в оперативній розробці, інформація буде узагальнюватися і передаватися в міру необхідності", – йдеться в його повідомленні.
Прессекретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян також заявив про обстріл Степанакерта з боку Азербайджану. Він зазначив, що "відповідь буде відповідною".
"Сьогодні рано вранці противник перейшов в активний наступ на всій лінії зіткнення. Обстрілу піддаються і мирні населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт. Ми закликаємо населення сховатися", – зазначив він у Facebook.
Міноборони Азербайджану повідомляє про знищення 12 зенітних комплексів противника. Міноборони Вірменії стверджує, що збиті два вертольоти, три БПЛА, знищені (пошкоджені) три танки, є втрати в живій силі.
Також Міноборони Азербайджану оголосило про введення обмежень на роботу мобільного інтернету з офіційним формулюванням "для запобігання провокацій з боку Вірменії".
Тим часом, Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Баку після ескалації в Нагірному Карабасі військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном тисячі людей провели мітинг на підтримку своєї армії і з вимогою оголошення термінової мобілізації.