У Москві жорстоко побили відомого журналіста

У Москві в неділю, 3 червня, побили журналіста телеканалу НТВ Єгора Погорєлова.

Як передає "Медуза", інцидент стався близько 4:30 ранку на Нікітському бульварі, де Погорєлов зустрічався з колишніми однокласниками.

Журналіст вийшов на вулицю і зіткнувся з одним з перехожих, після чого між ними почалася сварка, яка переросла в бійку.

В результаті Погорєлов опинився в лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою. При цьому лікарі заявили, що у нього були ознаки алкогольного сп'яніння.

Особистість людини, яка побила журналіста, поки що не встановлена. За фактом інциденту поліція почала розслідування.

Погорєлов раніше працював на телеканалі "Дощ", а нині є випусковим редактором програми "Центральне телебачення" на НТВ і креативним продюсером на каналі Матч ТВ.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше російських журналістів побили в столиці Португалії під час проведення "Євробачення-2018".