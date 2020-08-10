У Мінську після затримання зник російський пропагандист: його погрожували побити

У Мінську під час масових протестів 9 серпня був затриманий російський пропагандист Семен Пегов, який вже майже добу не виходить на зв'язок.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Kotsnews ще один рупор Кремля Олександр Коц. За його словами, телефон Пегова недоступний (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зі свого боку Telegram-канал Daily Storm уточнив, що в ніч на 10 серпня він перебував в одній камері з кореспондентами Антоном Старковим і Дмитром Ласенком, але потім його вивели. "Пегову пригрозили побиттям. Де зараз Семен, ніхто не знає", – сказано в повідомленні.

А на Telegram-каналі Baza з'явилася інформація про те, що Пегова відвезли в непритомному стані після побиття мінським ОМОНом. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років за участь в несанкціонованому мітингу, оскільки білоруські правоохоронні органи вважають, що він приїхав в країну з метою дестабілізації обстановки.

Показово, що російські пропагандисти побоюються, що Пегову може загрожувати доля 33 затриманих найманців ПВК Вагнера. Адже, як і зазначені бійці, він внесений в базу українського сайту "Миротворець".

Пізніше кореспондент пропагандистського RT Костянтин Придибайло повідомив, що Пегов перебуває в Центрі ізоляції правопорушників в Мінську.

Крім того, з'ясувалося, що 9 серпня з ним був затриманий і спецкор російського видання "Медуза" Максим Солопов. За непідтвердженими даними, його, як і Пегова, побили і відвезли в невідомому напрямку. Зв'язку з ним немає вже майже 13 годин.

Кореспондент "Медузи" Максим Солопов, затриманий з Пеговbv Telegram-канал Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську в день виборів президента Білорусі, 9 серпня, затримали журналістів російського телеканалу "Дождь" Володимира Роменського і Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова.