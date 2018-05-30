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У Меланії Трамп пухлина: перша леді США розповіла про своє самопочуття

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Дружина президента США Меланія Трамп прокоментувала повідомлення в пресі про стан свого здоров'я і про те, чим займається в даний час.

Вона повідомила в своєму Twitter, що знаходиться в Білому домі разом з сім'єю.

"Я бачу, що ЗМІ працюють понаднормово, розмірковуючи, де я і що я роблю. Будьте впевнені, що я перебуваю тут, в Білому домі зі своєю сім'єю, почуваю себе чудово, і важко працюю на благо дітей і американського народу!", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Меланія Трамп була госпіталізована в Національний військово-медичний центр недалеко від Вашингтона після проходження процедури лікування доброякісної пухлини нирок. Процедура пройшла успішно і ускладнень не виникло.

Особа
Меланія Трамп (Melania Trump)
Місце
США
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