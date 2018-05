У Меланії Трамп пухлина: перша леді США розповіла про своє самопочуття

Дружина президента США Меланія Трамп прокоментувала повідомлення в пресі про стан свого здоров'я і про те, чим займається в даний час.

Вона повідомила в своєму Twitter, що знаходиться в Білому домі разом з сім'єю.

"Я бачу, що ЗМІ працюють понаднормово, розмірковуючи, де я і що я роблю. Будьте впевнені, що я перебуваю тут, в Білому домі зі своєю сім'єю, почуваю себе чудово, і важко працюю на благо дітей і американського народу!", - написала вона.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I 'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!