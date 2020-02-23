У Мексиці загадково зникли троє підлітків: всю поліцію підняли на ноги

У місті Тлахомулько в мексиканському штаті Халіско пропали три неповнолітні дівчини – росіянка і дві мексиканки. Їх шукають вже шостий день.

Підлітки пропали в період з 17 по 19 лютого, повідомляє "РИА Новости". Співробітники правоохоронних органів вважають, що зниклим може загрожувати серйозна небезпека. У штаті Халіско оголошений "жовтий" рівень тривоги.

Спочатку стало відомо про зникнення 15-річної росіянки Ліліани. Її батько розповів, що в день перед зникненням вона була вдома разом зі своїми братами, а потім вийшла з дому в невідомому напрямку і до сих пір не повернулася. Її телефон відключений, на зв'язок вона не виходила.

15-річна Ліліана зникла в Мексиці

За даними прокуратури, в останній раз 15-річну Ліліану бачили в муніципалітеті Тлахомулько-де-Суніга, розташованому поруч з Гвадалахарою.

Ситуація з пошуками дівчинки почесний консул Росії в мексиканському штаті Халіско Хуан Сантос Санчес Наварро взяв під свій особистий контроль. В даний час консулу з родичами дівчинки по телефону поспілкуватися не вдається, передбачається, що це може бути пов'язано з діями поліції по розшуку зниклих.

Прокуратура штату ніяких офіційних коментарів у даній справі не дає. Пошуки дітей тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поліція Києва оголосила в розшук неповнолітньої хлопця Олександра Скубі, який пішов з дому ще 4 лютого. Пізніше підліток був знайдений – з'ясувалося, що він вирішив жити окремо від батьків і орендував квартиру.

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