У Мексиці розбушувався смертоносний вулкан Попокатепетль: фото і відео стихії

У Мексиці розбушувався вулкан Попокатепетль. Так, ввечері у середу, 22 травня, він викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра.

Національна служба цивільної оборони країни попередила місцевих жителів про можливу небезпеку. Після викиду попелу вулкан продовжив активність, викидаючи гази на висоту до 800 метрів, передає "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як "димуча гора", піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів. Він уже давно став одним із символів Мексики.

Вулкан Попокатепетль Скріншот з відео

Нині активність і викид попелу вулканом представляють додаткову небезпеку у зв'язку з нещодавнім сильним забрудненням атмосфери, зафіксованим минулого тижня у всій долині міста Мехіко.

Вулкан Попокатепетль Скріншот з відео

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

# Actualización del # Volcán # Popocatépetl. Después de la explosión registrada a las 19:10 h se quedó una emisión continua de gases y ceniza que no supera los 800 m, esta emisión se dispersa hacia el Suroeste. pic.twitter.com/gFrRPZb1U6 - ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 23 травня 2019 р

@BBCTravelShow no need to go all the way to Hawaii to see the volcanoes. There is the active @Popocatepetl_MX in Mexico, always something going on. Pic from the office window, the volcano is 50km / 30mi away. It's big. pic.twitter.com/OWLHVzWdSQ - SwamBikedRan (@ FL600) 19 травня 2019 р

#LosAngeles #Hollywood (Mexico raises alert level as volcano spews ash, lava)

Mexico raised the warning level for the Popocatepetl volcano to one step shy of a red alert Thursday , after it repeatedly spewed ash, ... https://t.co/JbjiQgP9x3 pic.twitter.com/hK2uco1YTj - Street Culture Magazine (@__StreetCulture) 18 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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