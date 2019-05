У Мексиці розбушувався смертоносний вулкан Попокатепетль: фото і відео стихії

У Мексиці розбушувався вулкан Попокатепетль. Так, ввечері у середу, 22 травня, він викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра.

Національна служба цивільної оборони країни попередила місцевих жителів про можливу небезпеку. Після викиду попелу вулкан продовжив активність, викидаючи гази на висоту до 800 метрів, передає "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як "димуча гора", піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів. Він уже давно став одним із символів Мексики.

Нині активність і викид попелу вулканом представляють додаткову небезпеку у зв'язку з нещодавнім сильним забрудненням атмосфери, зафіксованим минулого тижня у всій долині міста Мехіко.

@BBCTravelShow no need to go all the way to Hawaii to see the volcanoes. There is the active @Popocatepetl_MX in Mexico, always something going on. Pic from the office window, the volcano is 50km / 30mi away. It's big. pic.twitter.com/OWLHVzWdSQ