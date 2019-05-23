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У Мексиці розбушувався смертоносний вулкан Попокатепетль: фото і відео стихії

1.9тЧитати матеріал російською

У Мексиці розбушувався вулкан Попокатепетль. Так, ввечері у середу, 22 травня, він викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра.

Національна служба цивільної оборони країни попередила місцевих жителів про можливу небезпеку. Після викиду попелу вулкан продовжив активність, викидаючи гази на висоту до 800 метрів, передає "РИА Новости". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як "димуча гора", піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів. Він уже давно став одним із символів Мексики.

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Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Скріншот з відео

Нині активність і викид попелу вулканом представляють додаткову небезпеку у зв'язку з нещодавнім сильним забрудненням атмосфери, зафіксованим минулого тижня у всій долині міста Мехіко.

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Скріншот з відео

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року на Сицилії (Італія) активізувався найвищий вулкан Європи Етна.

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Місце
МексикаМехіко
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