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1 грудня • оновлено в 22:13
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У Мексиці накроторговці влаштували криваву стрілянину з поліцією: 14 жертв

2.2т
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У місті Вілла Уніон (Мексика), яке розташоване недалеко від кордону з США, 30 листопада в результаті перестрілки загинули четверо поліцейських і 10 ймовірних членів наркокартеля.

Про це повідомило Reuters. Ще шість поліцейських отримали поранення (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За даними місцевої влади, група озброєних людей, 14 з яких вже встановили, приїхала на пікапах. Правоохоронці вилучили велику кількість зброї.

У Мексиці накроторговці влаштували криваву стрілянину з поліцією

У Мексиці накроторговці влаштували криваву стрілянину з поліцією

Мilenio

Попередньо, озброєні чоловіки є членами картелю, який базується на сході штату Тамауліпас.

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У Мексиці накроторговці влаштували криваву стрілянину з поліцією

У Мексиці накроторговці влаштували криваву стрілянину з поліцією

Мilenio

Карта місцевості

Карта місцевості

Google Maps

Карта місцевості

Карта місцевості

Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 листопада в Лондоні (Великобританія) поліцейські застрелили озброєного чоловіка, на тілі якого був закріплений муляж вибухового пристрою. Він влаштував бійку з перехожими.

  • Нападником були поранені 5 осіб. За попередніми даними, двоє з постраждалих загинули.

  • Підозрюваний 28-річний Усман Хан, який у Лондоні напав на перехожих з ножем, раніше вже був судимий за злочин, пов'язаний з тероризмом.

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Автор
Яра Дорош
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Редакторы! А что такое "наКроторговцы"?
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