У Лондоні протаранили машину посла України: поліція відкрила вогонь

У столиці Великобританії Лондоні поліцейські зі стріляниною затримали водія автомобіля, який навмисно врізався в машину посла України.

Як повідомляє The Daily Telegraph, правоохоронці оточили район Холланд-парк в Кенсінгтоні після стрілянини, що сталася біля посольств кількох країн.

За словами користувачів соцмереж, в районі прозвучали близько 10 пострілів.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR — Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) 13 апреля 2019 г.

Все що відомо про інцидент біля українського посольства в Лондоні:

Вранці водій зачепив кілька машин на парковці, а коли підійшли поліцейські - почав їхати в їхню сторону

Поліція застосувала табельну зброю і електрошокер, затриманий не постраждав

Йому близько 40 років, про мотиви нічого не повідомляється, поліція не вважає те, що трапилося терактом

Видання уточнює, що поліцейські зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в машину посла України. Представник українського посольства повідомив, що особа, яка перебувала в машині, становила загрозу. За його словами, водій не здійснив жодного пострілу.

На даний момент залишається невідомим, чи був поранений чоловік в машині, але в кінцевому підсумку його виволокли з автомобіля і затримали поліцейські.

соцмережі

Представник українського посольства в коментарі виданню заявив, що особистість або національність нападника на даний момент не встановлена. Також, за його словами, ніяких погроз на адресу посольства останнім часом не надходило, а всі співробітники поза підозрою.

соцмережі

За даними Daily Express, посольство України взято в оточення. Перекрито обидва боки вулиці Холланд Парк-роуд. У Скотленд-Ярді повідомили, що комюніке з цього приводу буде поширено пізніше.

Разом з тим інша газета Evening Standard з посиланням на очевидця повідомила, що поліцейські вистрілили близько 10 разів.

Відзначимо, що в районі Холланд-парк знаходяться посольства України, Греції, Камеруну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Бразилії, де під час нападу були вбиті 9 осіб і 17 поранені, в людей стріляли з пістолета, а потім добивали сокирою.

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