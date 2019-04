У Лондоні протаранили машину посла України: поліція відкрила вогонь

У столиці Великобританії Лондоні поліцейські зі стріляниною затримали водія автомобіля, який навмисно врізався в машину посла України.

Як повідомляє The Daily Telegraph, правоохоронці оточили район Холланд-парк в Кенсінгтоні після стрілянини, що сталася біля посольств кількох країн.

За словами користувачів соцмереж, в районі прозвучали близько 10 пострілів.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR