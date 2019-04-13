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У Лондоні протаранили машину посла України: поліція відкрила вогонь

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У столиці Великобританії Лондоні поліцейські зі стріляниною затримали водія автомобіля, який навмисно врізався в машину посла України.

Як повідомляє The Daily Telegraph, правоохоронці оточили район Холланд-парк в Кенсінгтоні після стрілянини, що сталася біля посольств кількох країн.

За словами користувачів соцмереж, в районі прозвучали близько 10 пострілів.

Все що відомо про інцидент біля українського посольства в Лондоні:

  • Вранці водій зачепив кілька машин на парковці, а коли підійшли поліцейські - почав їхати в їхню сторону

  • Поліція застосувала табельну зброю і електрошокер, затриманий не постраждав

  • Йому близько 40 років, про мотиви нічого не повідомляється, поліція не вважає те, що трапилося терактом

Видання уточнює, що поліцейські зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в машину посла України. Представник українського посольства повідомив, що особа, яка перебувала в машині, становила загрозу. За його словами, водій не здійснив жодного пострілу.

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На даний момент залишається невідомим, чи був поранений чоловік в машині, але в кінцевому підсумку його виволокли з автомобіля і затримали поліцейські.

У Лондоні протаранили машину посла України: поліція відкрила вогонь

соцмережі

Представник українського посольства в коментарі виданню заявив, що особистість або національність нападника на даний момент не встановлена. Також, за його словами, ніяких погроз на адресу посольства останнім часом не надходило, а всі співробітники поза підозрою.

У Лондоні протаранили машину посла України: поліція відкрила вогонь

соцмережі

За даними Daily Express, посольство України взято в оточення. Перекрито обидва боки вулиці Холланд Парк-роуд. У Скотленд-Ярді повідомили, що комюніке з цього приводу буде поширено пізніше.

Разом з тим інша газета Evening Standard з посиланням на очевидця повідомила, що поліцейські вистрілили близько 10 разів.

Відзначимо, що в районі Холланд-парк знаходяться посольства України, Греції, Камеруну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Бразилії, де під час нападу були вбиті 9 осіб і 17 поранені, в людей стріляли з пістолета, а потім добивали сокирою.

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Місце
АнгліяЛондон
Теги
стрілянинаполіціяпосол
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Очевидно, что Посол Долбоёбни хрюкнул ,,Слава Украине!’’, после чего местный житель с криком ,,Хероев в Срало!’’ поставил его на место!
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Пигин Макс
Пигин Макс
А мелкобриты догадаются найти в водилы полторашку с новичком, удостоверение сотрудника КГБ и шифровку от Путина?
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кулагин сергей
кулагин сергей
Холланд Парк . Название говорит за себя .
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