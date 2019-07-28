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У Лівії ракетним ударом знищили два українських Іл-76 – ЗМІ

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У Лівії під час ракетного обстрілу знищили два військово-транспортні літаки Іл-76, які ймовірно належали приватній українській компанії.

За попередніми даними, вони перевозили зброю для однієї зі сторін конфлікту всередині Лівії. Як пише "Дзеркало тижня", також є інформація, що пілотував літаки екіпаж з України.

"Літаки, згідно з умовами фрахту, перевозили зброю з Об'єднаних Арабських еміратів для однієї зі сторін конфлікту і, за непідтвердженими даними, пілотувалися українськими екіпажами. Командир одного з літаків загинув під час ракетного удару", – уточнили в ЗМІ.

Катастрофа

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Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки немає. Також невідомо точне місце аварії. За одними даними, це трапилося під час боїв за авіабазу Аль-Джуфра між Лівійською національною армією (ЛНА) і Урядом національної єдності.

За іншою інформацією, літаки знищили під час обстрілу ЛНА аеропорту Місурата, який знаходиться під контролем Уряду національної єдності.

Аль-Джуфра і Місурата

Аль-Джуфра і Місурата

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Як писав OBOZREVATEL, в квітні 2019 у Лівії внутрішній конфлікт, що триває з 2014 року, спалахнув з новою силою. Лівійська національна армія під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара почала наступ на столицю країни Тріполі.

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Лівія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов самолётов не должно быть.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Амэрыгосы устроили хаос в Ливии, даже каклам досталось))
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