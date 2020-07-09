У лікаря з Нью-Йорка виявлені симптоми COVID-19 через чотири місяці після зараження

Лікар з Нью-Йорка відчуває симптоми COVID-19 після 100 днів з початку хвороби.

Лікар з Нью-Йорка заявив, що відчуває деякі симптоми COVID-19 більш ніж через 100 днів після зараження.

Як повідомляє DailyMail, психіатр з Нью-Йорка Йохай Реєм відчув зауважив перші ознаки хвороби ще 14 березня. Через кілька днів йому поставили діагноз COVID-19, проте респіраторні симптоми у нього так і не з'явилися.

У той же час він відчував нудоту, болі в ногах і втрату апетиту – ці симптоми не зникли і після 14 днів хвороби, як це буває у більшості пацієнтів.

"Звичайні аналізи показали, що рівень печінкових ферментів в моїй крові був вище, ніж повинен був бути, але не набагато, і мене відправили додому", – розповів Реєм про результат походу до лікаря.

Крім тривалої хвороби, він відчував свою відповідальність за те, що не може продовжувати лікарську практику, а також якусь відчуженість через те, що більшість людей одужують швидше. Після він знайшов онлайн-групу, де зібралися люди з такою ж проблемою.

Йохай Реєм Weill Cornell Medicine

"У деяких учасників була висока температура, яка не спадала, а деякі були настільки слабкі, що не могли ходити по кварталу", – передає його слова видання.

Експерти поки не можуть пояснити причину такого тривалого прояву симптомів COVID-19, але припускають, що вірус може знову активуватися в організмі через супутні захворювання, такі як герпес. Ще однією версією вчені вважають можливу відповідь імунної системи на інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Легкі випадки протікання COVID-19 можуть виявитися небезпечними і завдати шкоди здоров'ю більше, ніж багато хто думав. Здорові люди, які вважали, що вони вилікувалися від COVID-19, іноді страждають від дивних симптомах, включаючи інсульт.