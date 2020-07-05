У лабораторії Китаю ще 6 років тому виявили схожий на COVID-19 вірус

У Уханьского інституті вірусології, що в Китаї, більше шести років зберігалися зразки вірусу, який на 96% схожий на новий коронавірус SARS-CoV-2, а в 2012 від нього могли загинути троє осіб.

Як говориться в розслідуванні The Sunday Times, в середині 2012 року в лікарні в Куньміні (провінція Юньнань) протягом тижня надійшли шість чоловіків з важкою пневмонією. Всі вони брали участь в очищенні покинутої шахти від екскрементів кажанів.

У пацієнтів спостерігалися симптоми, як у хворих SARS-CoV-1 (через цей коронавірус в 2002-2003 роках в 26 країнах сталася епідемія атипової пневмонії), однак, аналізи не підтвердили цей діагноз. Проте, у пацієнтів згодом були виявлені антитіла до невідомого коронавірусу. Троє з шести пацієнтів загинули, а китайські вчені почали з'ясовувати природу вірусу. До слова, частина дослідників працювала в Уханьскому інституті вірусології, куди раніше були передані зразки крові хворих.

Група дослідників на чолі з вірусологом Ши Чженлі обстежила шахту, де відбулося зараження, відібравши зразки екскрементів 276 кажанів. У них було виявлено багато коронавірусів і один зі штамів був схожий на SARS-CoV-1, про що вчені відзвітували в науковій статті 2016 року випуску. Однак там не згадується про спалах 2012 року.

Знайдений в печері вірус назвали RaBtCov/4991, а після перейменували в RaTG13, що згодом заплутало ситуацію з його виявленням.

Та ж Ши Чженлі в лютому 2020 року опублікувала статтю в журналі Nature, де йдеться про те, що RaTG13 генетично на 96,2% схожий на новий SARS-CoV-2. У цій же статті вона заявила, що причиною смерті трьох шахтарів у 2012 році стала грибкова інфекція.

Також у виданні відзначають, що Ухань, де трапилася перша спалах COVID-19 знаходиться в 1,5 тисячах км від печер Юньнаня. На думку експертів, можливим способом потрапляння вірусу на ринок Уханю міг стати, ймовірно, панголін, який був проміжним носієм мутованого коронавірусу. Ще однією версією є те, що COVID-19 міг принести якийсь уханьський вчений, який побував в печерах Юньнаня.

Співрозмовники The Sunday Times також розійшлися в думці, чи можна в лабораторних умовах отримати SARS-CoV-2 з вірусу RaTG13. Однак вони відзначили, що в природних умовах на зміну відсутніх 4% генома могло б піти від 20 до 50 років.

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