У Конгресі США рішуче виступили на захист України від Путіна

У Конгресі США заявили про важливість підтримки військової допомоги Україні і Республіканською, і Демократичною партіями.

Тверду позицію висловила в середу, 4 грудня, під час конференції "Стратегічні інтереси США в Україні" в Вашингтоні конгресвумен від демократів Мерсі Каптур, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно, щоб двопартійна підтримка американської допомоги Україні залишалася сильною, щоб дати відсіч агресії Росії і підтримати демократичний порядок денний президента Зеленського", – сказала Каптур.

Конгресвумен Мерсі Каптур закликала допомогти Україні LB.ua

Також вона наголосила на важливості надання допомоги українським ветеранам і посилення бізнес-можливостей для України.

"Цього року президент Зеленський і партія "Слуга народу" перемогли на президентських і парламентських виборах із чітким мандатом на демократичні реформи. Український народ дав знати про те, що хоче жити серед демократій, вільних від російського вторгнення і агресії", – сказала Каптур.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майна та послуг в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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