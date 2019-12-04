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5 грудня • оновлено в 00:07
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У Конгресі США рішуче виступили на захист України від Путіна

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У Конгресі США заявили про важливість підтримки військової допомоги Україні і Республіканською, і Демократичною партіями.

Тверду позицію висловила в середу, 4 грудня, під час конференції "Стратегічні інтереси США в Україні" в Вашингтоні конгресвумен від демократів Мерсі Каптур, передає "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно, щоб двопартійна підтримка американської допомоги Україні залишалася сильною, щоб дати відсіч агресії Росії і підтримати демократичний порядок денний президента Зеленського", – сказала Каптур.

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Конгресвумен Мерсі Каптур закликала допомогти Україні

Конгресвумен Мерсі Каптур закликала допомогти Україні

LB.ua

Також вона наголосила на важливості надання допомоги українським ветеранам і посилення бізнес-можливостей для України.

"Цього року президент Зеленський і партія "Слуга народу" перемогли на президентських і парламентських виборах із чітким мандатом на демократичні реформи. Український народ дав знати про те, що хоче жити серед демократій, вільних від російського вторгнення і агресії", – сказала Каптур.

У Конгресі США виступили на захист України від Путіна

У Конгресі США виступили на захист України від Путіна

atr.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після гучної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським.

У Міноборони розповіли, що з вересня по листопад 2019 року Україна вже отримала від США майна та послуг в рамках військової допомоги на суму 43 млн доларів.

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Читайте всі новини по темі "Військова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Військова допомога Україні Російська воєнна загроза
Місце
Україна
Тег
конгрес США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну почему просто не дать ДЕНЬГИ ? Почему именно ОРУЖИЕ? Чтобы победить Россию с помощью Украины?
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2
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Kuksov Micha, что бы у таких чучел как ты не возникало желание сюда лезть с своим руцким миром
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Kuksov Micha, Не сы. Оружием помогают чтобы винторогие скрепоносцы быстро и почти без боли добрались до своих могил
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1
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
США будут защищать Украину до последнего украинца.
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3
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Клим Чугунок, Как бы москали раньше не закончились...
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чем больше американской "помощи", тем быстрее Украинушка мчится к своему развалу
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2
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