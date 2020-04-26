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26 квітня • оновлено в 17:54
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У КНДР показали відео з Кім Чен Ином на тлі чуток про смерть диктатора

14.2т
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У неділю, 26 квітня, Національна радіокомпанія КНДР показала відео з диктатором Кім Чен Ином.

На тлі чуток про важкий стан Кіма й навіть його можливу смерть були опубліковані кадри робочого візиту правителя в місто Самджіон.

Справжнє це відео чи ж "архівне" – невідомо.

Сам Кім Чен Ин на кадрах має досить бадьорий та усміхнений вигляд, активно спілкується з робітниками.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

факти

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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Коментарі
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну рабочие этого города уж точно знают общался с ними Ын или нет. Хотя в Украине большинство населения думает как выжить и что завтра ещё подорожает, поэтому им не до Ына.
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Жаль, если живой и здоровый...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Петренко Мордехай, Тебе то какая разница, своих проблем в Украине нет?
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