У Китаї знайшли "ключ" до високої смертності від COVID-19: статистика на 12 липня. Постійно оновлюється

Станом на ранок 12 липня коронавірус у світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 567,6 тисяч померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби, що на 9 тис. менше, ніж днем раніше, коли був встановлений антирекорд.

У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю інфікованих як і раніше входять США (3,3 млн), Бразилія (1,8 млн) і Індія (850 тисяч). Тим часом китайські вчені дійшли висновку, що високий рівень цукру в крові подвоює ймовірність смерті від важких форм COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Країни-антилідерки Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 52 843 особи. Померли 1 372 пацієнтів, одужали – 25 661.

У геномі коронавірусу присутній фрагмент вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що свідчить про його штучну природу.

В Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від коронавірусу.

Епідеміологічна обстановка РНБО

Статистика коронавірусу по Україні РНБО

Головне за 12 липня:

07:26 – Президент США Дональд Трамп вперше за весь час пандемії одягнув захисну маску. Це відбулося під час візиту до військового госпіталю.

Трамп вперше одягнув маску Скріншот відео

07:24 – У Росії заявили, що успішно завершили клінічні випробування "першої в світі вакцини від COVID-19.

07:22 – За даними університету Хопкінса, станом на 12 липня у всьому світі від коронавірусу померли 564 485 осіб, а заразилися 12 681 472. Список країн-антилідерів за рівнем смертності і захворюваності виглядає так: