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У Китаї знайшли "ключ" до високої смертності від COVID-19: статистика на 12 липня. Постійно оновлюється

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
7,5 т.
Коронавірус у світі

Коронавірус у світі.

Станом на ранок 12 липня коронавірус у світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 567,6 тисяч померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби, що на 9 тис. менше, ніж днем раніше, коли був встановлений антирекорд.

У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю інфікованих як і раніше входять США (3,3 млн), Бразилія (1,8 млн) і Індія (850 тисяч). Тим часом китайські вчені дійшли висновку, що високий рівень цукру в крові подвоює ймовірність смерті від важких форм COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом у світі

Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers

Країни-антилідерки

Країни-антилідерки Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Епідеміологічна обстановка

Епідеміологічна обстановка РНБО

Статистика коронавірусу по Україні

Статистика коронавірусу по Україні РНБО

Головне за 12 липня:

07:26 – Президент США Дональд Трамп вперше за весь час пандемії одягнув захисну маску. Це відбулося під час візиту до військового госпіталю.

Трамп вперше одягнув маску

Трамп вперше одягнув маску Скріншот відео

07:24 – У Росії заявили, що успішно завершили клінічні випробування "першої в світі вакцини від COVID-19.

07:22 – За даними університету Хопкінса, станом на 12 липня у всьому світі від коронавірусу померли 564 485 осіб, а заразилися 12 681 472. Список країн-антилідерів за рівнем смертності і захворюваності виглядає так:

  • США 134 777/3 245 158

  • Бразилія 71 469/1 839 850

  • Британія 44 883/290 502

  • Італія 34 945/242 827

  • Мексика 34 730/295 268

  • Франція 30 007/208 015

  • Іспанія 28 403/253 908

  • Індія 22 123/820 916

  • Іран 12 635/255 117

  • Перу 11 682/322 710

  • Росія 11 188/719 449

Коронавірус
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