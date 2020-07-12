У Китаї знайшли "ключ" до високої смертності від COVID-19: статистика на 12 липня. Постійно оновлюється
Коронавірус у світі.
Станом на ранок 12 липня коронавірус у світі вразив 12,8 млн осіб, з яких 567,6 тисяч померли, а 7,4 млн вдалося видужати. За минулу добу було зафіксовано 214,7 тисяч нових випадків хвороби, що на 9 тис. менше, ніж днем раніше, коли був встановлений антирекорд.
У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю інфікованих як і раніше входять США (3,3 млн), Бразилія (1,8 млн) і Індія (850 тисяч). Тим часом китайські вчені дійшли висновку, що високий рівень цукру в крові подвоює ймовірність смерті від важких форм COVID-19.
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Ситуація з коронавірусом у світі Worldometers
Країни-антилідерки Worldometers
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 52 843 особи. Померли 1 372 пацієнтів, одужали – 25 661.
У геномі коронавірусу присутній фрагмент вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), що свідчить про його штучну природу.
В Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від коронавірусу.
Епідеміологічна обстановка РНБО
Статистика коронавірусу по Україні РНБО
Головне за 12 липня:
07:26 – Президент США Дональд Трамп вперше за весь час пандемії одягнув захисну маску. Це відбулося під час візиту до військового госпіталю.
Трамп вперше одягнув маску Скріншот відео
07:24 – У Росії заявили, що успішно завершили клінічні випробування "першої в світі вакцини від COVID-19.
07:22 – За даними університету Хопкінса, станом на 12 липня у всьому світі від коронавірусу померли 564 485 осіб, а заразилися 12 681 472. Список країн-антилідерів за рівнем смертності і захворюваності виглядає так:
США 134 777/3 245 158
Бразилія 71 469/1 839 850
Британія 44 883/290 502
Італія 34 945/242 827
Мексика 34 730/295 268
Франція 30 007/208 015
Іспанія 28 403/253 908
Індія 22 123/820 916
Іран 12 635/255 117
Перу 11 682/322 710
Росія 11 188/719 449