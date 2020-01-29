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29 січня • оновлено в 08:16
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У Китаї за 2 дні побудували лікарню для заражених коронавірусом: фото і відео

3.4т
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У Китаї 28 січня відкрили лікарню для лікування заражених коронавірусом 2019 nCoV.

Корпуси, які побудували за 48 годин, запустили в терміновому порядку. Вони повинні вмістити 1000 пацієнтів, передає Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Лікарня в Ухані

Лікарня в Ухані

Скріншот із відео

Для будівництва у місті Ухань виділили ділянку землі розміром більше 25 тисяч квадратних метрів.

Влада міста заявила, що проект був завершений протягом 48 годин завдяки спільним зусиллям співробітників будівельних фірм, комунальних підприємств та представників воєнізованої поліції.

Будівництво лікарні в Ухані

Будівництво лікарні в Ухані

Лікарня в Ухані

Лікарня в Ухані

Лікарня в Ухані

Лікарня в Ухані

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6062, загинули вже 134 людини. За даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю, більше 9,2 тис. осіб у Китаї мають симптоми зараження, проте їх діагноз поки не підтверджений. У карантині знаходяться ще майже 60 тис. місцевих жителів.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Китай
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
С трудом верится ...
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1
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фил филька
фил филька
за 48 (!) часов больницу на 1000 чел! ну вот что у китайцев не отнять так это ОФИГЕННУЮ работоспособность. нашим до этого - как до китая ра ком) а вы упоротые еще азиатов ругаете и считаете что вы оскорбляете кого то называя его азиатом. с них пример надо брать
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3
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фил филька
фил филька
Он Алекс, не пиз ди ка. монголоидами зовете - это тоже игил?
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Он Алекс
Он Алекс
фил филька, талибы и игиловцы тоже азиаты, мы вас, некоторых россиян с ними сравниваем ... так что не перекручивай
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
В Китае за 48 часов, вы Украине и за пять лет не могут
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