У Китаї за 2 дні побудували лікарню для заражених коронавірусом: фото і відео

У Китаї 28 січня відкрили лікарню для лікування заражених коронавірусом 2019 nCoV.

Корпуси, які побудували за 48 годин, запустили в терміновому порядку. Вони повинні вмістити 1000 пацієнтів, передає Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лікарня в Ухані Скріншот із відео

Для будівництва у місті Ухань виділили ділянку землі розміром більше 25 тисяч квадратних метрів.

Влада міста заявила, що проект був завершений протягом 48 годин завдяки спільним зусиллям співробітників будівельних фірм, комунальних підприємств та представників воєнізованої поліції.

Будівництво лікарні в Ухані

Лікарня в Ухані

Лікарня в Ухані

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6062, загинули вже 134 людини. За даними Національної комісії охорони здоров'я Китаю, більше 9,2 тис. осіб у Китаї мають симптоми зараження, проте їх діагноз поки не підтверджений. У карантині знаходяться ще майже 60 тис. місцевих жителів.

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