У Китаї відзначили Свято смолоскипів: яскраві фото

У Китаї пройшов щорічний фестиваль факелів, який вважається одним з найважливіших свят.
Масштабний захід відбувся у провінції Сичуань. Фотографії опублікували в Twitter CGTN.
Крім професіоналів, які показують вогняні шоу, взяти участь у святі може кожен охочий. Місцеві запалюють у своїх дворах факели, а молодь стрибає через багаття.
Свято смолоскипів
Twitter CGTN
Свято смолоскипів в Китаї
Twitter CGTN
Свято смолоскипів в Китаї
Twitter CGTN
Свято смолоскипів належить до наймасовіших і масштабних, до яких приєднується величезна кількість учасників.
Torch festival held in SW #China pic.twitter.com/xXYlOisAgB- CGTN (@CGTNOfficial) July 28, 2019
Як писав OBOZREVATEL, в лютому в Китаї з розмахом відзначили настання Нового року Жовтої Земляний Свині.
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