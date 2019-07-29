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У Китаї відзначили Свято смолоскипів: яскраві фото

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У Китаї пройшов щорічний фестиваль факелів, який вважається одним з найважливіших свят.

Масштабний захід відбувся у провінції Сичуань. Фотографії опублікували в Twitter CGTN.

Крім професіоналів, які показують вогняні шоу, взяти участь у святі може кожен охочий. Місцеві запалюють у своїх дворах факели, а молодь стрибає через багаття.

Свято смолоскипів

Свято смолоскипів

Twitter CGTN

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Свято смолоскипів в Китаї

Свято смолоскипів в Китаї

Twitter CGTN

Свято смолоскипів в Китаї

Свято смолоскипів в Китаї

Twitter CGTN

Свято смолоскипів належить до наймасовіших і масштабних, до яких приєднується величезна кількість учасників.

Як писав OBOZREVATEL, в лютому в Китаї з розмахом відзначили настання Нового року Жовтої Земляний Свині.

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Місце
Китай
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