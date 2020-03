У китайській провінції Юньнань зафіксовано першу смерть від таємничого хантавірусу – вірусу тваринного походження.

Про це повідомила в своєму Twitter телекомпанія China Global Times. Повідомляється, що інфікований помер раптово, у громадському транспорті йому різко стало погано.

Усіх 32 пасажирів, які перебували з ним у транспорті, помістили на карантин. Поки немає відомостей про те, чи є серед них заражені.

Після раптової смерті китайця медики швидко встановили діагноз – хантавірусний кардіопульмональний синдром. Це захворювання викликається вірусом відомим як хантавірус. Він переноситься гризунами, залишається в їх сечі і передається повітрям.

За даними Центру з контролю за інфекційними захворюваннями США, ризик зараження вкрай високий навіть для абсолютно здорової людини. Поки не відомі випадки передачі цього вірусу від людини до людини. Ліків від нього не існує, вивчений він мало.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW