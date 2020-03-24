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25 березня • оновлено в 00:44
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У Китаї померла перша людина від нового хантавірусу, 32 – на карантині

21.4т
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У китайській провінції Юньнань зафіксовано першу смерть від таємничого хантавірусу – вірусу тваринного походження.

Про це повідомила в своєму Twitter телекомпанія China Global Times. Повідомляється, що інфікований помер раптово, у громадському транспорті йому різко стало погано.

Усіх 32 пасажирів, які перебували з ним у транспорті, помістили на карантин. Поки немає відомостей про те, чи є серед них заражені.

У Китаї померла перша людина від нового хантавірусу, 32 – на карантині

У Китаї померла перша людина від нового хантавірусу, 32 – на карантині

Після раптової смерті китайця медики швидко встановили діагноз – хантавірусний кардіопульмональний синдром. Це захворювання викликається вірусом відомим як хантавірус. Він переноситься гризунами, залишається в їх сечі і передається повітрям.

За даними Центру з контролю за інфекційними захворюваннями США, ризик зараження вкрай високий навіть для абсолютно здорової людини. Поки не відомі випадки передачі цього вірусу від людини до людини. Ліків від нього не існує, вивчений він мало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в клініках Нью-Йорка почали лікувати гідроксихлорохіном людей, що заразилися коронавірусом.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Китай
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Китайцы должны всему миру, все болячки идут от них.
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