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У Китаї на заводі прогримів потужний вибух: момент потрапив на відео

1.3т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 19 липня, в Китаї на газопереробному заводі прогримів вибух.

Подія трапилася на заводі в повіті Іма міського округу Саньменься провінції Хенань о 17:50 за місцевим часом (12:50 за Києвом), передає "РИА Новости".

Повідомляється, що поки немає даних про потерпілих і можливі жертви. Однак вибух був настільки потужним, що в будівлях у радіусі 3 кілометрів від місця НП вибило стекла. А в деяких будинках вибуховою хвилею винесло міжкімнатні двері.

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На місце події прибули пожежники, рятувальники і медики. Нині причини вибуху з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Донецьку загорілася будівля на території непрацюючого заводу пластмас у Петровському районі. Загиблих і постраждалих у результаті НП немає.

Раніше у Львові на головному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

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Місце
Китай
Тег
вибух
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
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