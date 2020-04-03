У Китаї заявили про десятки нових хворих на коронавірус: оголошено національний траур

У Китаї знову заявили про ріст захворюваності на коронавірус – за добу заразилася 31 особа і ще 4 загинули.

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Під медичним наглядом залишаються ще 1027 безсимптомних заражених. Про це в п'ятницю, 3 квітня, повідомляє державний комітет із питань охорони здоров'я КНР.

Одужали за день 163 пацієнти. Всього повідомляється про 81 тисячу 620 підтверджених випадків зараження новим типом коронавірусу, в тому числі хворіють 1727 осіб (379 осіб перебувають у важкому стані), 76 тисяч 571 особа виписана з лікарень, 3322 померли.

У Китаї заявили про десятки нових хворих на коронавірус

За добу сім випадків були перекваліфіковані з безсимптомних на підтверджені, так як у пацієнтів стали виявлятися симптоми.

У провінції Хубей не виявлено нових випадків, однак стало відомо, що всі 4 нових смерті відбулися в місті Ухань.

Відразу після введення нового карантину у зв'язку з другою хвилею пандемії оголосили 4 квітня днем національного трауру за жертвами коронавірусу.

У Китаї нова хвиля коронавірусу

Як пише агентство Xinhua, у цей день на будівлях китайських установ і іноземних посольств і консульств будуть приспущені прапори. У КНР також скасують громадські розважальні заходи.

З 10:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом) в країні пройдуть три хвилини мовчання. Також на знак пам'яті про померлих будуть звучати гудки автомобілів, поїздів, кораблів і сигналізація протиповітряної оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окрузі Цзя китайській провінції Хенань оголосили про заборону на в'їзд і переміщення людей після декілька нових випадків виявлення коронавірусу COVID-19.

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