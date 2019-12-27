У Казахстані розбився пасажирський літак: на борту було 100 осіб. Перше відео

У Казахстані рано вранці 27 грудня впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Він впав в районі житлового сектора.

Про це повідомляє РИА Новости. Повітряний лайнер здійснював рейс Алма-Ата – Нурсултан. За попередніми даними, літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і врізався в двоповерхову будівлю. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

В аеропорту вильоту повідомили про те, що в катастрофі є ті, що вижили, щонайменше 7 людей загинули. Всього на бору було 5 членів екіпажу і 95 пасажирів.

У Казахстані впав на землю пасажирський літак Утро.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії стався новий ПП з горе-літаком. Він навіть не зміг злетіти

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