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27 грудня • оновлено в 05:14
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У Казахстані розбився пасажирський літак: на борту було 100 осіб. Перше відео

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У Казахстані рано вранці 27 грудня впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Він впав в районі житлового сектора.

Про це повідомляє РИА Новости. Повітряний лайнер здійснював рейс Алма-Ата – Нурсултан. За попередніми даними, літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і врізався в двоповерхову будівлю. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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В аеропорту вильоту повідомили про те, що в катастрофі є ті, що вижили, щонайменше 7 людей загинули. Всього на бору було 5 членів екіпажу і 95 пасажирів.

У Казахстані розбився пасажирський літак: на борту було 100 осіб. Перше відео
У Казахстані розбився пасажирський літак: на борту було 100 осіб. Перше відео

У Казахстані впав на землю пасажирський літак

У Казахстані впав на землю пасажирський літак

Утро.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії стався новий ПП з горе-літаком. Він навіть не зміг злетіти

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Казахстан
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