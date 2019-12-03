У Казахстані перекинувся автобус із пасажирами: 8 жертв

У Казахстані автобус із 35 пасажирами перекинувся прямо на трасі через ожеледицю.

ДТП трапилася в Кизилординській області. У підсумку 8 осіб загинули, ще 21 постраждала, передає "ТАСС".

Як повідомив заступник голови комітету адміністративної поліції МВС республіки Жанат Абрахманов, всі вони громадяни Казахстану.

ДТП в Казахстані 24.kz

"Ця ДТП трапилася приблизно о 5:00 вранці на автодорозі Кизилорда – Кумколь. Водій автобуса не впорався з керуванням в умовах ожеледиці та скоїв перекидання", – сказав він.

За його словами, автобус марки Neoplan належить місцевій нафтовій компанії. Він перевозив співробітників підприємства на роботу.

ДТП у Казахстані 24.kz

Серед потерпілих четверо звернулися за медичною допомогою самостійно, трьом знадобилася психологічна підтримка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Забайкальському краї (Росія) автобус з 43 пасажирами і водієм впав із моста на кригу річки. Попередньо, загинуло 19 осіб, двоє з них – діти.

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