Донька Назарбаєва очолила парламент Казахстану: що про неї відомо

У Казахстані новим спікером сенату парламенту стала старша донька колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва Даріга Назарбаєва.

Кандидатуру висунув новий керівник держави Касим-Жомарт Токаєв. Після таємного голосування стало відомо, що депутати одноголосно схвалили кандидатуру Назарбаєвої, передає Forbes.

"Перш за все хочу висловити від усього серця слова глибокої вдячності за довіру, яку ви мені надали. Нашим Єлбаси поставлені масштабні завдання з модернізації суспільства. Дозвольте запевнити, що докладу всі свої знання і вміння для досягнення поставлених цілей", – розповіла вона після затвердження її кандидатури.

Даріга Назарбаєва народилася 7 травня 1963 року в місті Теміртау (Карагандинська область). Кар'єру почала зі співпраці з благодійним фондом "Бобек", який збирав кошти для допомоги дітям. Незабаром вона вже займала пост віце-президента цієї організації, на якому пропрацювала до 1994 року.

Наступні декілька років Назарбаєва очолила організацію "Телебачення і радіо Казахстану", також була директором інформагентства під назвою "Хабар" (до 1998 року). Потім до 2001-го входила в керівництво і раду директорів агентства.

Даріга Назарбаєва 24СМІ

У 2007-му Даріга Назарбаєва очолила громадську організацію "Фонд першого президента Республіки Казахстан". У 2007-2010 рр. – член ради директорів АТ "Нурбанк".

У 2012 році була обрана депутатом мажилісу і очолила комітет мажилісу із соціально-культурного розвитку. У 2014-му Нурсултановну обрали заступником голови мажилісу, а також лідером фракції під назвою "Нур Отан".

З вересня 2015-го по вересень 2016 року – заступник прем'єр-міністра Республіки Казахстан. З 13 вересня 2016-го призначена депутатом сенату парламенту. 16 вересня 2016 року вона очолила Комітет сенату Казахстану з міжнародних справ, оборони і безпеки.

З 16 листопада 2017 року очолювала також Громадську раду МЗС РК.

Даріга Назарбаєва та Єлизавета II

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня 2019 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень.

Також названа причина відставки Назарбаєва.

Касим-Жомарт Токаєв 20 березня склав присягу народу Казахстану і вступив на посаду президента республіки.

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