Допомагають у розвалі Європи? У Bellingcat викрили трьох шпигунів ГРУ

Перед референдумом про незалежність Каталонії в Барселону з 2016 до 2017 року приїжджали мінімум троє співробітників Головного розвідувального управління Росії.

До таких висновків прийшла міжнародна група журналістів-розслідувачів El Pais, Bellingcat і Civic Media.

У матеріалі журналістів йдеться про трьох співробітників секретного "підрозділу 29155" російської розвідки: Дениса Сергєєва, Олексія Калініна і Михайла Опришка.

Перший із них відвідав Барселону кілька разів, іноді під іншим прізвищем (Федотов). Прикметно, що Сергєєв був у місті 29 вересня 2017 року, за два дні до референдуму про незалежність Каталонії.

14 грудня 2016 року Калінін, який у матеріалі називається найактивнішим співробітником російського ГРУ, також прибув до столиці Каталонії (через місяць після прибуття Сергєєва).

При цьому Калінін був помічений не тільки в Європі, але й у Китаї, Туреччині, Ізраїлі та Дубаї.

Третій можливий російський агент ГРУ Михайло Опришко прилетів до Барселони в грудні 2017 року, після того як 27 жовтня іспанський уряд ввів у Каталонії пряме правління у відповідь на схвалення декларації про незалежність місцевим парламентом.

"Із весни 2018 року і після справи Скрипалів, британська і американська розвідки надали інформацію про декілька дестабілізуючих кроків, які робили росіяни на Заході. Що стосується Іспанії, то їх увага була зосереджена саме на Каталонії", – заявило джерело розслідувачів в іспанських дипломатичних колах.

Референдум у Каталонії зв'язали з російськими ГРУвцями Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина вислала з країни двох співробітників посольства Росії, яких підозрює в роботі на російську розвідку.

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