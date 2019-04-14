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У Канаді згорів дотла український центр: знищені архівні документи

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У Канаді згорів дотла Український культурний центр, розташований у місті Гамільтон біля Торонто.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook президент Канадсько-українського міжнародного фонду підтримки Антоніна Кумка. "Конгрес Українців Канади відділ Гамільтон із сумом повідомляє про пожежу в Українському Культурному Центрі (СУМ Гамільтон) минулої ночі. Будівля згоріла повністю", – написала вона.

Відзначається, що вогнем було знищено архівні документи.

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У Канаді згорів дотла український центр: знищені архівні документи

globalnews.ca

За даними пожежної служби Гамільтона, внаслідок пожежі в будівлі обвалився дах. Постраждалих немає.

Зараз причини пожежі встановлюються, попередньо ознак підпалу не виявлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року через спалювання сухої трави жителями сусіднього села під Києвом ледь не загорівся Національний музей народної архітектури та побуту у Пирогово.

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Місце
КанадаГамільтон
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CARGO 100
CARGO 100
Пожарные не стали рисковать ... Да и ради чего?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Три дибила это сила... Мокши в своём репертуаре.
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Юг Руси
Юг Руси
Lavrynenko Yurii, не то шо скакуасы, сами себе лайки ставить 🐷🤣🤣🤣
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Юг Руси
Юг Руси
Как мы рады, как мы рады ....... , что мы все из Ленинграда! 🤣🤣🤣
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