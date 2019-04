У Канаді згорів дотла український центр: знищені архівні документи

У Канаді згорів дотла Український культурний центр, розташований у місті Гамільтон біля Торонто.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook президент Канадсько-українського міжнародного фонду підтримки Антоніна Кумка. "Конгрес Українців Канади відділ Гамільтон із сумом повідомляє про пожежу в Українському Культурному Центрі (СУМ Гамільтон) минулої ночі. Будівля згоріла повністю", – написала вона.

Відзначається, що вогнем було знищено архівні документи.

За даними пожежної служби Гамільтона, внаслідок пожежі в будівлі обвалився дах. Постраждалих немає.

Зараз причини пожежі встановлюються, попередньо ознак підпалу не виявлено.

Firefighters remain at the scene of a multiple alarm fire at the Ukranian Cultural Centre on Kenilworth Avenue North ... there has been some collapse of the roof and crews continue a defensive attack on the fire pic.twitter.com/dgOoIQCYyc