Загинули діти: в Канаді розбився літак із двома сім'ями. Перші кадри

У середу, 27 листопада, в Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-32, у результаті чого загинули 7 осіб.

Авіакатастрофа трапилася в лісовому районі на околиці Кінгстона в провінції Онтаріо. Жертвами стали дві сім'ї з Узбекистану, які перебували на борту. Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як уточнив у Twitter посол Узбекистану в Канаді Жавлон Вахабов, серед загиблих – діти 3, 11 і 15 років.

За даними CBC News, загинули пілот Отабек Облокул, його дружина, їх діти, а також іще одна пара, Бобомурод Набієв і його дружина, які жили в районі Торонто.

Загиблий Бобомурод Набієв Facebook Бобомурода Набієва

Загиблий Отабек Облокул Facebook Anson Air

Літак вступив у контакт зі станцією обслуговування рейсів Кінгстона, яка надає інформацію для пілотів, а потім зазнав аварії близько 5 години вечора.

За попередніми даними, причиною падіння літака стала погана погода.

У Канаді розбився літак CBC News

У Канаді розбився літак TSBCanada

** Incident Update ** We are now confirming that there are numerous fatalities in regards to the small downed aircraft located this evening. Police continue to provide scene security awaiting Transport Canada's arrival to continue the joint investigation. #ygk - Kingston Police (@KingstonPolice) November 28, 2019

Kingston Police confirm that multiple people have died following a small plane crash in a wooded area 2km west of Bayridge Drive & North of Creekford Road.



Several agencies attended the scene including JRCC, OPP, KPF, KFR, & FPS. #ygk #Kingston #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/vnsfdNaOUm - Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) November 28, 2019

New #TSBAir investigation page A19O178 about the November 27 collision with terrain in Kingston, ON. This page will be updated as the investigation progresses and new information is made available , or safety communications are issued https://t.co/QVqnCwnoAI pic.twitter.com/Eo8YIXKk7H - TSB of Canada (@TSBCanada) November 28, 2019

Deeply saddened by the plane crash in Kingston, Ont., 🇨🇦, killed 2 🇺🇿families of 7 ppl, including children aged 3,11 & 15. We extend our heartfelt sympathies to close ones of victims🤲🙏. The Emb is in touch w / Kingston Police and the coroner's office. 🇺🇿 Consul is heading to 🇨🇦. - Javlon Vakhabov (@JavlonVakhabov) November 29, 2019

