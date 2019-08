У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих

У центрі Каїра (Єгипет) стався потужний вибух. У результаті загинули принаймні 19 осіб, не менше 30 отримали поранення.

Як передає DW, рвонуло біля онкологічного центру. Там відбулася ДТП за участю декількох авто. Її наслідком стала велика пожежа. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, причиною трагедії міг стати балон із киснем, який розірвався, проте неясно, перебував він усередині будівлі чи назовні.

Генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих і поки не дає офіційних коментарів із цього приводу.

#Breaking | #Egypt - At least 17 killed, 21 injured in #explosion at Cancer Institute in #Cairo.#معهد_الاورام pic.twitter.com/PP48kYlF1v