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У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих

1.8т Читати матеріал російською

У центрі Каїра (Єгипет) стався потужний вибух. У результаті загинули принаймні 19 осіб, не менше 30 отримали поранення.

Як передає DW, рвонуло біля онкологічного центру. Там відбулася ДТП за участю декількох авто. Її наслідком стала велика пожежа. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, причиною трагедії міг стати балон із киснем, який розірвався, проте неясно, перебував він усередині будівлі чи назовні.

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Вибух прогримів біля Інституту раку

Вибух у Каїрі

Вибух у Каїрі

Скріншот з відео

Генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих і поки не дає офіційних коментарів із цього приводу.

У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих

AFP

У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих

AFP

У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих
У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих
У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих
У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих
У Каїрі рвонуло біля онкоцентру: 19 жертв, понад 30 постраждалих

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня у трьох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

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Єгипет Каїр
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