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8 червня • оновлено в 21:02
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У Х'юстоні вишикувалася черга попрощатися з убитим Джорджем Флойдом

1.2т
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У понеділок, 8 червня, в Х'юстоні (штат Техас, США) відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, смерть якого після затримання поліцейським привела до масштабних протестів.

Чиновники заявили, що готувалися до напливу тисяч людей біля церкви Фонтана Слави, де запланували відспівування, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Церемонія прощання з Флойдом

Церемонія прощання з Флойдом

KTVU

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Daily Mirror

46-річний афроамериканець буде похований у Х'юстоні 9 червня поруч зі своєю матір'ю. 8 червня відбулася панахида.

Публіку, як сказала прессекретарка похоронного бюро, запрошували на церемонію прощання з полудня до 6 години вечора (за місцевим часом). "Ми очікуємо близько 10 тисяч [осіб], і до цього ми готуємося", – заявляла вона.

Флойд закінчив середню школу Джека Єйтса в 1992 році, де допоміг футбольній команді завоювати титул чемпіона штату. Там же він грав у баскетбол.

Катафалк із тілом Джорджа Флойда відправляється до церкви

Катафалк із тілом Джорджа Флойда відправляється до церкви

CNN

Церква Фонтана Слави в Х'юстоні

Церква Фонтана Слави в Х'юстоні

AFP

Перед переїздом у Міннеаполіс Флойд був добре відомий на музичній сцені Х'юстона, виступаючи з групою під назвою Screwed Up Clik (SUC).

Черга біля церкви в Х'юстоні

Черга біля церкви в Х'юстоні

Twitter / Jim Ryan

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Daily Mirror

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Daily Mirror

Біля церкви місцеві мешканці спорудили велике серце з білих квітів. Деякі залишали біля імпровізованого меморіалу плакати та букети.

Прощання з Флойдом

Прощання з Флойдом

wgme.com

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Daily Mirror

На вході до церкви всім вимірювали температуру.

Пам'ять Джорджа Флойда дев'ятихвилинного хвилиною мовчання вшанували і конгресмени-демократи, серед яких Ненсі Пелосі. Політики стояли цей час на колінах.

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Вшановували пам'ять на колінах: у США вишикувалася черга попрощатися з Флойдом

Twitter / Africa Facts Zone

Трансляція прощання з Флойдом у Х'юстоні:

Як повідомляв OBOZREVATEL, церемонія прощання з Джорджем Флойдом відбулася в Міннеаполісі в четвер, 4 червня.

Афроамериканець помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США Х'юстон
Теги
видео фотографии протест похорон
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