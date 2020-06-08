У понеділок, 8 червня, в Х'юстоні (штат Техас, США) відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, смерть якого після затримання поліцейським привела до масштабних протестів.

Чиновники заявили, що готувалися до напливу тисяч людей біля церкви Фонтана Слави, де запланували відспівування, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Церемонія прощання з Флойдом KTVU

Daily Mirror

46-річний афроамериканець буде похований у Х'юстоні 9 червня поруч зі своєю матір'ю. 8 червня відбулася панахида.

Публіку, як сказала прессекретарка похоронного бюро, запрошували на церемонію прощання з полудня до 6 години вечора (за місцевим часом). "Ми очікуємо близько 10 тисяч [осіб], і до цього ми готуємося", – заявляла вона.

Флойд закінчив середню школу Джека Єйтса в 1992 році, де допоміг футбольній команді завоювати титул чемпіона штату. Там же він грав у баскетбол.

Катафалк із тілом Джорджа Флойда відправляється до церкви CNN

Церква Фонтана Слави в Х'юстоні AFP

Перед переїздом у Міннеаполіс Флойд був добре відомий на музичній сцені Х'юстона, виступаючи з групою під назвою Screwed Up Clik (SUC).

Черга біля церкви в Х'юстоні Twitter / Jim Ryan

Daily Mirror

Daily Mirror

Біля церкви місцеві мешканці спорудили велике серце з білих квітів. Деякі залишали біля імпровізованого меморіалу плакати та букети.

Прощання з Флойдом wgme.com

Daily Mirror

На вході до церкви всім вимірювали температуру.

Пам'ять Джорджа Флойда дев'ятихвилинного хвилиною мовчання вшанували і конгресмени-демократи, серед яких Ненсі Пелосі. Політики стояли цей час на колінах.

Twitter / Africa Facts Zone

Twitter / Africa Facts Zone

Twitter / Africa Facts Zone

Twitter / Africa Facts Zone

WATCH LIVE: George Floyd public viewing in Houston https://t.co/kOSCGlaNS0 pic.twitter.com/oFZmqdWQtJ - 1010 WINS (@ 1010WINS) June 8, 2020

Трансляція прощання з Флойдом у Х'юстоні:

Як повідомляв OBOZREVATEL, церемонія прощання з Джорджем Флойдом відбулася в Міннеаполісі в четвер, 4 червня.

Афроамериканець помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.

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