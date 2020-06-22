У Хорватії випав сніг у розпал літа: фото аномалії

На півдні Хорватії в суботу, 20 червня, випав сніг. Негода накрила курортні міста Каштела і Трогір.

Фото природної аномалії опублікувало місцеве видання 24sata. Відзначається, що на вихідних температура повітря була близько +25 градусів, а після снігового шторму впала до +12 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Місцевим жителям доводилося виштовхувати автомобілі із заметів, деяким вдалося навіть покататися на лижах. Місцями сніговий покрив досягав 10 см.

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

На дорогах утворилася ожеледь, оскільки сніг відразу твердів. Окрім снігопаду в містах також пройшов град.

У Хорватії випав сніг eurointegration.com.ua

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

У Хорватії випав сніг 24sata

Раніше OBOZREVATEL писав, що над Одесою піднялося повітряне "цунамі". Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів.