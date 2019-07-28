У Грузії заарештовано ексміністра оборони: у чому звинувачують

У Грузії заарештували колишнього міністра оборони, лідера опозиційної партії "Перемогла Грузія" Іраклія Окруашвілі.

Як передає грузинський "Перший канал ", Тбіліський міський суд обрав для нього утримання під вартою в якості запобіжного заходу.

Крім Окруашвілі було також заарештовано ще двоє – Георгія Джавахішвілі та Торніке Даташвілі. Слухання проходило в закритому режимі, а суддя виніс своє рішення майже відразу після початку процесу, так як прихильники політика шуміли.

Іраклій Окруашвілі

Його адвокати просили, щоб підозрюваного відпустили на час слідства без обмежень, проте суд відмовив. Обвинувачення стверджувало, що ексміністр оборони намагався вчинити державний переворот в країні.

Політика затримали згідно з першою і другою частинами статті 225 КК Грузії - "організація, керівництво чи участь в груповому насильстві". Справа стосується подій 20-21 червня. Разом із ним у цій справі проходить 17 осіб.

Протест в Грузії - 21 червня Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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