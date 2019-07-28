У Грузії заарештовано ексміністра оборони: у чому звинувачують

У Грузії заарештували колишнього міністра оборони, лідера опозиційної партії "Перемогла Грузія" Іраклія Окруашвілі.
Як передає грузинський "Перший канал ", Тбіліський міський суд обрав для нього утримання під вартою в якості запобіжного заходу.
Крім Окруашвілі було також заарештовано ще двоє – Георгія Джавахішвілі та Торніке Даташвілі. Слухання проходило в закритому режимі, а суддя виніс своє рішення майже відразу після початку процесу, так як прихильники політика шуміли.
Іраклій Окруашвілі
Його адвокати просили, щоб підозрюваного відпустили на час слідства без обмежень, проте суд відмовив. Обвинувачення стверджувало, що ексміністр оборони намагався вчинити державний переворот в країні.
Політика затримали згідно з першою і другою частинами статті 225 КК Грузії - "організація, керівництво чи участь в груповому насильстві". Справа стосується подій 20-21 червня. Разом із ним у цій справі проходить 17 осіб.
Протест в Грузії - 21 червня
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 червня в Тбілісі опозиційні сили вийшли на масові протести. проте 21 червня учасників розігнала поліція.
Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.
Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю обурення.
22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.
У відповідь Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.
Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.
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