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У Грузії заарештовано ексміністра оборони: у чому звинувачують

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У Грузії заарештували колишнього міністра оборони, лідера опозиційної партії "Перемогла Грузія" Іраклія Окруашвілі.

Як передає грузинський "Перший канал ", Тбіліський міський суд обрав для нього утримання під вартою в якості запобіжного заходу.

Крім Окруашвілі було також заарештовано ще двоє – Георгія Джавахішвілі та Торніке Даташвілі. Слухання проходило в закритому режимі, а суддя виніс своє рішення майже відразу після початку процесу, так як прихильники політика шуміли.

Іраклій Окруашвілі

Іраклій Окруашвілі

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Його адвокати просили, щоб підозрюваного відпустили на час слідства без обмежень, проте суд відмовив. Обвинувачення стверджувало, що ексміністр оборони намагався вчинити державний переворот в країні.

Політика затримали згідно з першою і другою частинами статті 225 КК Грузії - "організація, керівництво чи участь в груповому насильстві". Справа стосується подій 20-21 червня. Разом із ним у цій справі проходить 17 осіб.

Протест в Грузії - 21 червня

Протест в Грузії - 21 червня

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Тема
Протести в Грузії
Місце
Грузія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Куда смотрит мировой жандарм??? В Грузии притесняют оппозицию!!! Демократия под угрозой!!! Срочно нужны средства доставки демократии!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пигин Макс, не тебе, баран, блеять! Рабов никто не спрашивает! На паРРаше, раб путЕнский!
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