У Греції стріляли в човен з мігрантами з Туреччини: з'явилося відео атаки

Грецька берегова охорона стріляла в бік човна з мігрантами, які прямували з Туреччини до грецького острову.

Відповідне відео опублікувало видання ВВС. На кадрах видно, як співробітники берегової охорони з катера стріляють в море в напрямку човна з мігрантами, а потім відштовхують човен, намагаючись змусити їх повернутися до Туреччини (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Мігранти на другому човні були зустрінуті криками "йдіть" розгніваними жителями острова Лесбос.

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Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що кількість мігрантів, які перейшли в останні дні з турецької території в Грецію, досягла 130 469. У свою чергу в Греції заявили, що за станом на 2 березня близько тисячі мігрантів досягли її східних Егейських островів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Греції застосувала спецзасоби для стримування мігрантів з Туреччини, які хлинули після рішення Анкари перестати стримувати їх на тлі загострення військового конфлікту в Сирії.

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