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26 лютого • оновлено в 22:53
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У Греції острови повстали проти мігрантів: поранені 62 особи. Фото і відео

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У середу, 26 лютого, на грецьких островах Лесбос і Хіос розгорілися масштабні протести проти створення нових закритих таборів мігрантів.

У результаті зіткнень постраждали 52 співробітники ОМОНу і 10 учасників акції. Про це повідомляє AP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Основні акції протесту пройшли в районах Діаволорема, Кавакли і Карава на Лесбосі, де уряд використовує землю для будівництва центрів. Під час зіткнень місцеві жителі кидали каміння в поліцію, яка відповіла сльозогінним газом.

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

За словами поліцейських, на Хіосі місцеві жителі увірвалися в готель поруч із будівельним майданчиком нового табору і поранили вісім чергових офіцерів.

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

ekathimerini.com

На тлі зіткнень міністр міграції Нотіс Мітаракіс закликав до спокою, зазначивши, що недовіра остров'ян до будь-яких заяв уряду "в значній мірі виправдана".

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AP

"На жаль, є окремі інциденти, які псують імідж островів і створюють зростаючу напруженість, яка повинна бути негайно зменшена протягом наступних кількох годин", – сказав він.

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

Twitter Paul Glader

Багато жителів острова, а також місцева влада рішуче заявили, що мігрантів і шукачів притулку слід перевезти на материкову частину Греції.

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

ekathimerini.com

Офіційний представник уряду Стеліос Петсас у свою чергу заявив, що влада не може навести лад у ситуації без нових таборів: "Ми розуміємо, що існує проблема довіри, створена в попередні роки", – сказав він державному телебаченню. "Але закриті об'єкти будуть побудовані, і ми закликаємо громадськість підтримати це", – додав чиновник.

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

AFP

Греція є найбільш жвавою точкою входу для нелегальної міграції до Європейського Союзу, причому більшість прибуттів відбувається на східних грецьких островах із довколишнього турецького узбережжя.

У Греції острови протестували проти мігрантів

У Греції острови протестували проти мігрантів

Twitter Ioannis E Kolovos

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в столиці Індії Нью-Делі 25 лютого розгорілися масові заворушення на акції протесту. У результаті загинули щонайменше 13 осіб, ще близько 150 постраждали.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Греція
Теги
мігранти протест
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