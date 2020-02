У Греції острови повстали проти мігрантів: поранені 62 особи. Фото і відео

У середу, 26 лютого, на грецьких островах Лесбос і Хіос розгорілися масштабні протести проти створення нових закритих таборів мігрантів.

У результаті зіткнень постраждали 52 співробітники ОМОНу і 10 учасників акції. Про це повідомляє AP (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Основні акції протесту пройшли в районах Діаволорема, Кавакли і Карава на Лесбосі, де уряд використовує землю для будівництва центрів. Під час зіткнень місцеві жителі кидали каміння в поліцію, яка відповіла сльозогінним газом.

За словами поліцейських, на Хіосі місцеві жителі увірвалися в готель поруч із будівельним майданчиком нового табору і поранили вісім чергових офіцерів.

На тлі зіткнень міністр міграції Нотіс Мітаракіс закликав до спокою, зазначивши, що недовіра остров'ян до будь-яких заяв уряду "в значній мірі виправдана".

"На жаль, є окремі інциденти, які псують імідж островів і створюють зростаючу напруженість, яка повинна бути негайно зменшена протягом наступних кількох годин", – сказав він.

Багато жителів острова, а також місцева влада рішуче заявили, що мігрантів і шукачів притулку слід перевезти на материкову частину Греції.

Офіційний представник уряду Стеліос Петсас у свою чергу заявив, що влада не може навести лад у ситуації без нових таборів: "Ми розуміємо, що існує проблема довіри, створена в попередні роки", – сказав він державному телебаченню. "Але закриті об'єкти будуть побудовані, і ми закликаємо громадськість підтримати це", – додав чиновник.

Греція є найбільш жвавою точкою входу для нелегальної міграції до Європейського Союзу, причому більшість прибуттів відбувається на східних грецьких островах із довколишнього турецького узбережжя.

📽🆘️ #Grecia || Protesters and riot police clash as government plans to build new migrant camps in #Greece #moiracamp #lesbos #chios pic.twitter.com/tDBYj8MAVv

Residents of Greece's Lesvos, Chios, and Samos protest against construction of new refugee detention centres pic.twitter.com/GpXpsevlij

Disturbing images of riot police landing on Greek islands to "secure" the construction of closed detention centres for refugees. Several clashes in the night in Lesvos and Chios, where the islanders oppose these new camps. https://t.co/st4EC5XmhZ