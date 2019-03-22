У Греції біля консульства Росії прогримів вибух: всі подробиці

У ніч на 22 березня в Афінах (Греція) в поліцейську будку біля російського консульства невідомі кинули вибуховий пристрій.

Як повідомляє РІА Новини близько 3:30 ночі двоє людей, які проїжджали повз на мотоциклі закинули в будку гранату.

"Завдано незначний матеріальний збиток ... Відповідні органи Греції ведуть розслідування", – йдеться в повідомленні.

У грецькій поліції додали, що під час вибуху ніхто не постраждав.

"Будка знаходиться поруч з будівлею консульського відділу. Вибуховий пристрій було кинуто прямо до будки, яка розташована не на території диппредставництва, а на вулиці", – додав прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов.

Відзначимо, що консульський відділ російського посольства розташований в районі Халандри на півночі Афін. Зараз район біля консульства оточений поліцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві атакували консульство Росії.

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