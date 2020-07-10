У головної визначної пам'ятки Туреччини забрали статус музею: що буде зі Святою Софією

Собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його в якості мечеті.

Відповідне рішення ухвалила Державна раду країни (вищий адміністративний суд) 10 липня, повідомляє CNN Turk.

Таким чином суд скасував рішення Ради міністрів від 24 листопада 1934 року, яким собор був перетворений з мечеті на музей.

У Собору Святої Софії забрали статус музею

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про зміну статусу собору на об'єкт мусульманського культу. У ньому він посилається на рішення суду, прийнятого раніше в п'ятницю.

Ердоган підписав указ про перетворення собору на мечеть. Twitter Реджепа Ердонага

Будівля, в якій розташовується музей Святої Софііі, була побудовано в VI столітті і відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більше тисячі років вона залишався найбільшим в світі християнським храмом, але після завоювання міста Османською імперією в 1453 році його перетворили в мечеть.

Twitter Реджепа Ердонага

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