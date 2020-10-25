У Франції зафіксували рекордні 52 тисячі нових випадків COVID-19 за добу

Франція зареєструвала рекордні 52010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години після 45422 випадків 24 жовтня.

Про це повідомило Reuters з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я країни. Загальна кількість нових випадків становила 1 138 507.

При цьому Франція випередила Аргентину та Іспанію, посівши п'яте місце в світі за кількістю випадків після США, Індії, Бразилії та Росії.

За останні три дні у Франції було зареєстровано понад 139 тисяч нових випадків, що перевищує 132 тисячі випадків, зафіксованих протягом двомісячного карантину з середини березня до середини травня.

Глава регіонального управління охорони здоров'я Парижа Орельєн Руссо заявив по телебаченню, що циркуляція вірусу в регіоні прискорюється і що ситуація у французьких лікарнях стає все більш і більш напруженою.

Як і багато інших європейських країн, включаючи сусідні Великобританію, Іспанію та Італію, Франція в останні тижні переживає другу хвилю коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії за минулу добу, 24 жовтня на тлі рекорду за кількістю нових заражених COVID-19, по країні пройшли масові протести проти введення комендантської години і режиму самоізоляції.