У Франції за порушення карантину будуть саджати у в'язницю

У Франції за систематичне порушення карантину, введеного через пандемію коронавірусу, ввели покарання від штрафу в 135 євро (4,5 тис. грн) до позбавлення волі на шість місяців.

Про це йдеться в рішенні уряду про введення з 30 жовтня обмежувальних заходів у відповідь на другу хвилю COVID-19, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, за порушення обмежень домашнього карантину мінімальний штраф складає 135 євро. Він може бути збільшений до 375 євро (12,5 тис. грн) у разі несплати або відсутності оскарження протягом певного періоду.

У разі повторення порушення протягом 15 днів фінансове покарання складе 200 євро (6,6 тис. грн) зі збільшенням до 450 (15 тис. грн) у разі своєчасної несплати без відсутності оскарження.

Після трьох порушень за місяць людина може отримати покарання у вигляді штрафу в 3750 євро (124,6 тис. грн) і ув'язнення на шість місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українців збираються штрафувати за порушення карантинних обмежень відразу на місці. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що штрафи будуть складати від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 грн.