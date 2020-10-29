У Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози

У Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози через серію терактів із боку ісламістів.

Як повідомляє France 24, президент республіки Еммануель Макрон скликав на ранок 30 жовтня раду національної оборони.

За словами прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса, відповідь французької влади на напад у Ніцці буде швидкою й рішучою. Уряд вводить план із протидії тероризму Vigipirate.

Vigipirate (з'єднання vigilanceіpirate – пильність і пірат) – національна система тривожного сповіщення про рівень терористичної загрози, створена в 1978 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому місті Ніцца 29 жовтня чоловік із ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули просто всередині церкви Нотр-Дам. Відомо, що одна з жінок була обезголовлена, а 70-річний чоловік отримав смертельне поранення в шию.

Крім того, спроба нападу ісламіста на поліцейських була здійснена і в Авіньйоні, зловмисника застрелили.

У Джидді (Саудівська Аравія) зловмисника було заарештовано після того, як накинувся з ножем на охоронця консульства Франції.

На щастя, в останніх двох інцидентах вдалося уникнути безневинних жертв.