У Фінляндії чоловік з мечем атакував коледж: є жертва і поранені

У Фінляндії в місті Куопіо озброєний чоловік увірвався до коледжу і поранив 10 студетів. Один потерпілий помер, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Напад трапився у профучилищі Саво. Злочинець наносив рани мечем, передає Mirror. Уточнюється, що коледж розташований в шопінгмолі Herman.

"Одна особа загинула і кілька постраждали в результаті нападу з мечем у торговому центрі. У східному фінському місті Куопіо озброєна поліція заарештувала чоловіка, місцеві ЗМІ писали, що було чути стрілянину", – уточнили в ЗМІ.

Напад на дітей Daily Storm

Очевидиця Роза Кокконен, яка працювала неподалік місця злочину, повідомила, що чула крики про допомогу. За її словами, чоловік намагався порізати максимальну кількість осіб.

У Фінляндії трапився напад на училище ilta-lehti.

Місце НП Mirror

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Як писав OBOZREVATEL, у вересні в одному з російських міст готувалося масове вбивство в школі. Криваву розправу планував місцевий підліток, який збирався порізати і підірвати учнів.

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