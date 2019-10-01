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1 жовтня • оновлено в 14:49
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У Фінляндії чоловік з мечем атакував коледж: є жертва і поранені

1.2т Читати матеріал російською

У Фінляндії в місті Куопіо озброєний чоловік увірвався до коледжу і поранив 10 студетів. Один потерпілий помер, двоє поранених перебувають у критичному стані.

Напад трапився у профучилищі Саво. Злочинець наносив рани мечем, передає Mirror. Уточнюється, що коледж розташований в шопінгмолі Herman.

"Одна особа загинула і кілька постраждали в результаті нападу з мечем у торговому центрі. У східному фінському місті Куопіо озброєна поліція заарештувала чоловіка, місцеві ЗМІ писали, що було чути стрілянину", – уточнили в ЗМІ.

Напад на дітей

Напад на дітей

Daily Storm

Очевидиця Роза Кокконен, яка працювала неподалік місця злочину, повідомила, що чула крики про допомогу. За її словами, чоловік намагався порізати максимальну кількість осіб.

У Фінляндії трапився напад на училище

У Фінляндії трапився напад на училище

ilta-lehti.

Місце НП

Місце НП

Mirror

новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в одному з російських міст готувалося масове вбивство в школі. Криваву розправу планував місцевий підліток, який збирався порізати і підірвати учнів.

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