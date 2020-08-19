У Європарламенті закликали негайно ввести санкції проти Білорусі

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі закликав "без зволікання" посилити тиск шляхом санкцій на режим Олександра Лукашенка в Білорусі.

Зокрема, за порушення прав людини і свобод у країні. З таким зверненням європейський чиновник виступив на віртуальному саміті ЄС щодо ситуації в Білорусі 19 серпня, передає пресслужба відомства.

"Ми маємо чинити тиск через усі доступні канали, щоб ув'язнених, заарештованих із 9 серпня було звільнено, реабілітовано, щоб вони отримали компенсацію", – підкреслив він.

За словами Сассолі, майбутнє Білорусі може бути визначено тільки її власними громадянами за допомогою нормального демократичного процесу, що гарантує їхню волю. Без втручання в кризу, яку переживає країна, це було б неприпустимо.

Водночас санкції проти білоруської держави, зазначив він, можуть передбачати заморожування активів тих, хто причетний до масових репресій проти громадян країни.

Також глава Європарламенту додав, що зараз є підстави побоюватися ескалації репресій та іноземного військового втручання в білоруську ситуацію.

"І у мене є чітке послання для тих, хто вважає, що вони можуть розділити нас: немає європейців, які б не турбувалися. Ми, європейці, єдині в заклопотаності, тривозі, і я бажаю, щоб ця Рада підтвердила, що наша відповідь правильна. Думаю, ви всі згодні з тим, що наше завдання – зробити все можливе, щоб зупинити це насильство і притягнути винних до відповідальності", – підсумував Сассолі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава Європейської ради Шарль Мішель і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі. Перший підкреслив, що "тільки мирний і по-справжньому інклюзивний діалог може вирішити кризу" в цій країні.

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