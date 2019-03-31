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У Ердогана проблеми: вибори в Туреччині отримали "феєричний" результат

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У Туреччині паралельно з Україною 31 березня відбулися місцеві вибори, де за попередніми даними, переможцем стала правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР) президента країни Реджепа Ердогана.

Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu, кількість виборців в країні перевищила 57 млн виборців.

У Ердогана проблеми: вибори в Туреччині отримали "феєричний" результат
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У виборах брали участь кандидати від 12 політичних партій. Крім проурядових кандидатів висунули: Партія великої єдності, Республіканська народна партія, Демократична партія, Демократична ліва партія, Демократична партія народів, IYI Parti, Партія націоналістичного руху, партія "Доброчесність", Незалежна партія Туреччини, Комуністична партія і партія "Вітчизна".

Ердоган

Ердоган

Gettyimages

За підрахунком 80% бюлетенів лідирувала партія Ердогана, яка набрала 45,58% голосів. Опозиційна Республіканська народна партія (CHP) отримала 30,14% голосів.

Як уточнює "Голос Америки", на тлі економічної рецесії та різкого зростання інфляції економічні проблеми є першочерговими для багатьох виборців.

На протязі всієї кампанії Ердоган намагався змістити фокус передвиборчого порядку з економічних проблем на питання безпеки, загрозу, що виходить від курдських сепаратистів і питання релігійного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган розповів, що Туреччина не має наміру відступати від рішення купити ракетні системи S-400 у Росії, незважаючи на будь-які заяви США.

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Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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