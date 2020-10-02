У Данії через спалах COVID-19 на десятках ферм знищать мільйон норок

У Данії вб'ють приблизно мільйон норок після виявлення нових випадків зараження коронавірусом серед тварин на фермах, які розводять їх для отримання хутра.

Про це повідомило Reuters. Данія є найбільшим виробником норки в світі.

На фермах, уражених коронавірусом, раніше вже забивали тварин, але спалахи продовжилися.

Нові випадки було зареєстровано на 41 фермі норок, імовірно, заражено ще 20. Загальна кількість тварин становить близько мільйона. Про це повідомив міністр довкілля і продовольства Могенс Єнсен на брифінгу 2 жовтня.

Як запобіжний захід у забій буде внесено ферми, розташовані в межах 8 км від ферми із зараженими норками.

"Моє головне завдання – забезпечити, щоб норкові ферми не створювали ризику зараження для людей, тому уряд вирішив знищити тварин", – сказав Єнсен.

У травні в Іспанії знищили 93 000 норок на фермі, щоб запобігти зараженню людей, після того як виявили, що велика кількість тварин там інфікована коронавірусом.

Нідерланди повідомили про схожий спалах і провели вибракування після того, як повідомлялося, що двоє людей були інфіковані норкою, хоча такі випадки передачі від тварини людині вважаються надзвичайно рідкісними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах. Найімовірніше, норки заразилися від працівників ферми, у яких також було виявлено симптоми зараження.