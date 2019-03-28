У Чорне море зайшло ударне угруповання кораблів НАТО: опубліковані фото

У Чорне море зайшли відразу три військові кораблі НАТО з Нідерландів, Іспанії та Канади.

Про це повідомляє CNN Turk. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Три корабля НАТО завершили прохід по Босфорській протоці і вийшли в Чорне море. Кораблі супроводжували човни берегової охорони", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що першим зайшов у протоку корабель "Evertsen" Королівського флоту Нідерландів. За ним помітили керований ракетний фрегат флоту Іспанії під назвою "Санта Марія". Останнім прохід здійснив фрегат канадського флоту "Торонто".

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

CNN Turk

Відзначається, що після зростання напруги у відносинах між Україною і Росією в Керченській протоці країни НАТО відправили в Чорне море одночасно велику кількість лінійних кораблів.

За даними "Українського мілітаристського порталу", судна прямують до Одеси, де капітани кораблів проведуть зустрічі з військовими ЗС України та представниками місцевої влади, будуть працювати з військовослужбовцями ВМС України, а також приймати відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідування годин.

"Evertsen"

"Торонто" – фрегат класу "Галіфакс" водотоннажністю 3875 т, які з 1992 року перебувають на озброєнні Королівських ВМС Канади. Носій протикорабельних ракет "Гарпун" (2 чотирьохконтейнерних ПУ). Протичовнове озброєння - два торпедних апарати Mark 46. Озброєння ППО – ЗРК "Sea Sparrow", артилерійське – 57-мм гармата Bofors SAK 57. Вертоліт – Sikorsky CH-148 Cyclone.

"Торонто"

"Санта Маріа" – фрегат класу "Санта Марія", які є модифікацією американського проекту "Олівер Хазард Перрі". Водотоннажність – 3610 тонн. Протикорабельні озброєння – ПКР "Гарпун", які запускаються з носової ПУ паралельно з зенітними ракетами SM-1 (в барабані 40 ракет). Протичовнове - два тритрубних торпедних апарати Mk 32. Авіаційна група – 1-2 вертольоти SH-60 Seahawk.

"Санта Маріа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мноборони заявили, що в 2019 році майже кожен місяць в українські морські порти будуть заходити кораблі НАТО.

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