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26 жовтня • оновлено в 14:28
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У Чилі більше мільйона чоловік влаштували масштабні протести: є загиблі. Фото і відео

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У Сантьяго більше мільйона людей вийшли на протестні мітинг, вимагаючи відставки президента Чилі Себастьяна Піньєра.

Як повідомляє AFP, протести почалися після підвищення ціни проїзду в метро. В знак протесту студенти влаштували акцію у вигляді "стрибків через турнікети".

Пізніше в ході протестів учасники акцій виступили проти соціально-економічного ладу, низьких зарплат і пенсій, високу вартість медичного обслуговування та освіти в країні.

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В результаті масових заворушень президент оголосив надзвичайний стан. На вулиці столиці вийшли військові, щоб патрулювати місто. Центральну магістраль перекрили танки, щоб не допустити нових зіткнень.

В результаті пожежі в одному з супермаркетів Сантьяго раніше двоє людей загинули на місці, ще один потерпілий помер від опіків у лікарні.

Відзначимо, що в Сантьяго години пік ціна проїзних квитків досягає 830 чилійських песо (приблизно 29 гривень 25 копійок, замість колишньої ціни 1 долар 13 центів, приблизно 28 гривень 25 копійок). Зарплата багатьох чилійців не досягає і 770 доларів в місяць (більше 19 тисяч гривень).

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Протести в Чилі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Барселони сотні людей вийшли на чергову акцію протесту біля будівлі Національної поліції Каталонії.

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Чилі Сантьяго
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Слава Чили ,героям слава
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