У Чехії скасують масковий режим і відкриють усі ресторани: названо терміни

Уряд Чехії вирішив скасувати повсюдний масковий режим на території країни, починаючи з 25 травня.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, пише Expats. Водночас він підкреслив, що носити маски все ще буде потрібно в закритих приміщеннях, де масово збираються люди, а також у транспорті.

Карантин у Чехії

Також від громадян країни вимагатимуть дотримуватися двометрової дистанції. У разі масових заходів просто неба, де неможливо забезпечити таку відстань між людьми, їх також будуть просити одягати маски.

Крім усього, з 25 травня в Чехії також планують відкрити всі ресторани, зоопарки, замки та інші об'єкти, які не працювали під час карантину.

"Ми вирішили 25 травня, порадившись із епідеміологами. Подивимося, який вплив це матиме", – сказав Войтех.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Чехії карантинні заходи через коронавірус COVID-19 послабили з 24 квітня. Громадянам дозволили вільно пересуватися в межах країни, а також виїжджати за кордон.

Крім того, чеська влада дозволила відкрити великі магазини, солярії, масажні та косметичні салони, тераси ресторанів і кафе.

Також відновлять роботу музеї, художні галереї, театри й кінотеатри, де на спектаклях і кіносеансах зможуть бути присутніми до 100 глядачів.

Також стало відомо, що чеська авіакомпанія Czech Airlines з 24 травня перезапустить польоти з Праги в Україну. Серед перших напрямків будуть Київ і Одеса.

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