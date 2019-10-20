У Чехії маршрутка з українцями потрапила у серйозну ДТП: фото з місця

Мікроавтобус з українськими гастарбайтерами потрапив у ДТП у Чехії. Аварія сталася у ніч на 20 жовтня поблизу села Несовіце по дорозі у Брно.

Так, маршрутка, в якій перебували 12 пасажирів, злетіла з дороги і перекинувся на дах, передає Mukachevo.net.

У результаті аварії 10 осіб отримали травми – три жінки і сім чоловіків.

Mukachevo.net

"Пожежники надавали першу допомогу постраждалим. Під час рятувальних робіт рух на дорозі було зупинено", – розповіли місцеві рятувальники.

Mukachevo.net

Mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів з траси і врізався в дерево. У результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся