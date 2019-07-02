Гноять і кровоточать: загадкова хвороба знищила всі нігті жінки

У жительки Ліверпуля в Великобританії проявилася загадкова хвороба, яка вразила її нігті. На її руках і ногах вони виявилися буквально роз'їдені до крові.
Спочатку у 53-річної жінки почав відшаровуватися один ніготь на нозі, після чого вона звернулася до лікаря, пише The Liverpool Echo.
Аналізи не показали одних відхилень, а виписані ліки не поліпшили ситуацію. Лікарям так і не вдалося діагностувати точне захворювання, але сама пацієнтка стверджує, що після застосування антигрибкових засобів її стан покращився.
Жінка пояснила, що навколо кожного нігтя у неї часом з'являються шкірні нарости, які гноять і кровоточать.
Захворювання нігтів
The Liverpool Echo
Як писав OBOZREVATEL, у червні три туристи зі США загинули в Домініканській Республіці за загадкових обставин через невідому хворобу. Першою померла 41-річна Міранда Шауп-Вернер, яка відчула себе погано під час святкування річниці спільного життя з чоловіком.
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