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Гноять і кровоточать: загадкова хвороба знищила всі нігті жінки

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У жительки Ліверпуля в Великобританії проявилася загадкова хвороба, яка вразила її нігті. На її руках і ногах вони виявилися буквально роз'їдені до крові.

Спочатку у 53-річної жінки почав відшаровуватися один ніготь на нозі, після чого вона звернулася до лікаря, пише The Liverpool Echo.

Аналізи не показали одних відхилень, а виписані ліки не поліпшили ситуацію. Лікарям так і не вдалося діагностувати точне захворювання, але сама пацієнтка стверджує, що після застосування антигрибкових засобів її стан покращився.

Жінка пояснила, що навколо кожного нігтя у неї часом з'являються шкірні нарости, які гноять і кровоточать.

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Захворювання нігтів

Захворювання нігтів

The Liverpool Echo

Як писав OBOZREVATEL, у червні три туристи зі США загинули в Домініканській Республіці за загадкових обставин через невідому хворобу. Першою померла 41-річна Міранда Шауп-Вернер, яка відчула себе погано під час святкування річниці спільного життя з чоловіком.

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Місце
Великобританія
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