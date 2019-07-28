У Британії 7-річний хлопчик став зіркою після зворушливої промови на весіллі матері

Семирічний хлопчик на весіллі своєї матері став справжньою зіркою.

Як пише Life, "мініатюрний шафер" розказав, що його прекрасна мама була його кращим другом все його життя. В середині липня Стейсі і Роберт Робертсон з Шотландії зіграли весілля. Це могла бути звичайна вечірка в нескінченному потоці літніх одружень, якби не пара моментів.

Син Стейсі, який гордо носив звання "міні-шафер", перетягнув увагу гостей на себе. Всі завдяки його ретельно підготовленої промови.

Стейсі і Роберт Робертсон

Ентоні Стейсі

Одягнений в свій крихітний кілт, Ентоні впевнено взяв мікрофон, щоб привітати свою маму і її чоловіка з цією важливою подією. Свою промову малюк почав зі слів "Думаю, ми все погодимося, що моя мама і подружки нареченої виглядають приголомшливо".

Далі хлопчик сказав, що його мама Стейсі була для нього найкращим другом всю його життя. Навряд чи він коли-небудь зможе в достатній мірі віддячити маму за все те, що вона для нього зробила, визнав міні-шафер, ніж дуже зворушив гостей весілля.

Ентоні похвалив Реба за те, що він зробив "правильний вибір", коли зробив його своїм міні-боярином, і додав: "Я не можу дочекатися, щоб почати нашу спільну життя як сім'я". Спровокувавши натовп на сльози розчулення, малюк знову повертається до свого іскрометного гумору і додає, що пам'ятає, як Реб вперше прийшов на "ночівлю" до них додому.

Коли Ентоні завершував свою промову, вся увага була тільки на ньому. Він сказав: "Думаю, мама і Реб ідеально підходять один одному. Я такий радий, що тепер ми одна велика щаслива родина".

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