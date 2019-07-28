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У Британії 7-річний хлопчик став зіркою після зворушливої промови на весіллі матері

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Семирічний хлопчик на весіллі своєї матері став справжньою зіркою.

Як пише Life, "мініатюрний шафер" розказав, що його прекрасна мама була його кращим другом все його життя. В середині липня Стейсі і Роберт Робертсон з Шотландії зіграли весілля. Це могла бути звичайна вечірка в нескінченному потоці літніх одружень, якби не пара моментів.

Син Стейсі, який гордо носив звання "міні-шафер", перетягнув увагу гостей на себе. Всі завдяки його ретельно підготовленої промови.

Стейсі і Роберт Робертсон

Стейсі і Роберт Робертсон

Ентоні Стейсі

Ентоні Стейсі

Одягнений в свій крихітний кілт, Ентоні впевнено взяв мікрофон, щоб привітати свою маму і її чоловіка з цією важливою подією. Свою промову малюк почав зі слів "Думаю, ми все погодимося, що моя мама і подружки нареченої виглядають приголомшливо".

Далі хлопчик сказав, що його мама Стейсі була для нього найкращим другом всю його життя. Навряд чи він коли-небудь зможе в достатній мірі віддячити маму за все те, що вона для нього зробила, визнав міні-шафер, ніж дуже зворушив гостей весілля.

Ентоні похвалив Реба за те, що він зробив "правильний вибір", коли зробив його своїм міні-боярином, і додав: "Я не можу дочекатися, щоб почати нашу спільну життя як сім'я". Спровокувавши натовп на сльози розчулення, малюк знову повертається до свого іскрометного гумору і додає, що пам'ятає, як Реб вперше прийшов на "ночівлю" до них додому.

У Британії 7-річний хлопчик став зіркою після зворушливої промови на весіллі матері

Коли Ентоні завершував свою промову, вся увага була тільки на ньому. Він сказав: "Думаю, мама і Реб ідеально підходять один одному. Я такий радий, що тепер ми одна велика щаслива родина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві однією з ділянок для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради виборець прикинулася мертвою, тому що забула свій паспорт.

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